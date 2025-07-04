Ini 5 Dampak Minum Kopi Setiap Hari, Amankah?

JAKARTA - Rutinitas minum kopi nampaknya jadi kegiatan banyak orang termasuk di Tanah Air. Selain rasanya yang nikmat, kopi dianggap bisa memberikan energi hingga menghilangkan rasa kantuk dari kandungan kafeinnya.

Tak heran, banyak orang memutuskan meminun kopi setiap hari. Namun, perlu diketahui bahwa ada dampak tersendiri bila sering mengonsumsi minuman berkafein ini.

Dilansir EatWell, Jumat (5/1/2024), kopi tidak buruk untuk diminum setiap hari. Kecuali, Anda telah disarankan oleh tim layanan kesehatan untuk membatasi konsumsi karena alasan medis tertentu (seperti kehamilan atau jika Anda seorang wanita dan telah diberitahu bahwa Anda memiliki risiko patah tulang yang tinggi).

Bahkan, mengonsumsi kopi sebenarnya telah terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan asal sesuai takaran yakni tak lebih dari 3-4 gelas per hari

Lantas, seperti apa dampak kesehatannya bila mengonsumsi kopi setiap hari? Berikut informasinya dilansir kanal YouTube, Saddam Ismail dan EatWell

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat pertama ialah menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi kopi dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke.

Menurut sebuah penelitian tahun 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, kebiasaan mengonsumsi 3 hingga 5 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 15%.



2. Mengurangi Risiko Penyakit Alzheimer

Tidak hanya kafein, kopi juga mengandung sejumlah senyawa polifenol bioaktif yang dapat mendukung aspek kesehatan tertentu, termasuk kesehatan otak.

Beberapa bukti yang diterbitkan pada tahun 2021 di International Journal of Molecular Sciences menunjukkan bahwa konsumsi kopi mungkin berkorelasi dengan penurunan risiko pengembangan beberapa kondisi neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan demensia.