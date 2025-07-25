Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Tinggi Protein Cocok untuk Diet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |06:10 WIB
5 Makanan Tinggi Protein Cocok untuk Diet
5 Makanan Tinggi Protein Cocok untuk Diet
A
A
A

PROTEIN adalah kategori besar molekul yang mendukung struktur sel, fungsi kekebalan, gerakan, reaksi kimia, sintesis hormon, dan banyak lagi. Mendapatkan cukup protein setiap hari sangat penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan.

Dilansir Healthline, Senin (28/7/2025), the Recommended Dietary Allowance (RDA) merekomendasikan untuk protein ditetapkan sebesar 0,36 gram (g) protein per pon berat badan Anda (0,8 g per kilogram).

Selain itu, protein tidak hanya penting untuk kesehatan Anda. Mengonsumsinya dengan cukup dapat membuat Anda merasa kenyang dan dapat mendukung berat badan yang sehat.

Diet Protein Sehat

Berikut deretan makanan tinggi protein yang bisa Anda konsumsi sehari-hari:

1. Telur

Pertama adalah telur. Telur utuh adalah sumber protein yang baik yang mudah diserap, dan juga merupakan sumber vitamin, mineral, lemak sehat, dan antioksidan yang sangat baik.

Telur utuh yang mengandung kuning telur memberikan lebih banyak nutrisi, termasuk vitamin, mineral, antioksidan, dan lemak sehat.

2. Almond

Kacang almond adalah salah satu makanan bergizi yang kaya akan nutrisi penting seperti serat, vitamin E, mangan, dan magnesium. Mereka juga tinggi protein nabati.

Mengonsumsi almond dapat bermanfaat bagi kesehatan Anda dalam beberapa cara, termasuk menurunkan faktor risiko penyakit jantung seperti kolesterol LDL (jahat) tinggi dan tekanan darah tinggi.

 

