Ini Diet ala Jepang yang Dipercaya Bisa Atasi Masalah Kesehatan Mental, (Foto: Fun Jepang)

JAKARTA - Masalah kesehatan mental menjadi permasalahan anak muda saat ini. Meski demikian, sebuah penelitian di Jepang bahwa diet ala ini dinilai dapat meredamnya.

Sebuah riset menunjukkan bahwa Washoku, pola makan tradisional Jepang yang terdiri dari sayuran, ikan, makanan fermentasi, dan kacang-kacangan, dapat membantu mencegah depresi.

Peneliti menganalisis data dari sekira 12.500 orang dewasa yang bekerja bahwa kepatuhan tinggi terhadap diet washoku menunjukkan, secara signifikan dapat menurunkan kemungkinan seseorang mengidap gejala depresi dibandingkan dengan pola makan gaya Barat yang dicirikan dengan tingginya asupan konsumsi daging olahan, camilan bergula, dan gorengan.

Hebatnya, adaptasi diet Jepang yang lebih modern, sudah mengutamakan kesehatan dengan memasukkan buah-buahan, sayuran segar, dan produk susu sambil membatasi makanan asin, yang terbukti lebih efektif. Studi ini menekankan hubungan, semakin seseorang mengikuti prinsip diet Jepang, semakin kecil kemungkinan ia mengalami gejala depresi.

Diet tradisional menurunkan risiko depresi sebesar 17%, sedangkan yang modernnya mengurangi risiko hingga 20%. Temuan ini konsisten bahkan setelah disesuaikan pada usia, gender, dan stres kerja.

Meskipun begitu, keuntungan diet sehat ini kurang efektif pada individu dengan jam kerja panjang, karena stres berlebihan bisa menghalangi efek positif dari makanan yang baik.

Haruka Miyake, peneliti utama dari Japan Institute for Health Security, menekankan bahwa diet kini semakin diakui sebagai faktor yang bisa diubah untuk memengaruhi kesehatan mental.

Meskipun perlu riset lanjutan untuk membuktikan secara pasti hubungan sebab-akibat antara diet Jepang dan pencegahan depresi, temuan studi ini menunjukkan potensi besar dalam mempromosikan diet tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat yang lebih luas guna meningkatkan kesehatan mental.

Para ilmuwan yang menerbitkan riset mereka di Psychiatry and Clinical Neurosciences menjelaskan bahwa diet washoku bisa mendukung kesehatan mental karena makanannya merangsang produksi neurotransmitter pemicu kebahagiaan serta proses tubuh lainnya.



Mulai Gaya Hidup Sehat dengan Washoku

Lalu, makanan apa saja yang dapat Anda sertakan untuk menerapkan prinsip makan washoku?