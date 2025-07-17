Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kurangi Penggunaan Medsos Bisa Perbaiki Kesehatan Mental

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |18:10 WIB
Kurangi Penggunaan Medsos Bisa Perbaiki Kesehatan Mental (Foto: Freepik)
A
A
A

KESEHATAN mental merupakan hal yang kini jadi fokus banyak orang. Tak cuma fisik, kesehatan kejiwaan juga perlu diperhatikan untuk kulitas hidup yang lebih baik.

Ada beragam faktor yang bisa memicu gangguan pada kesehatan mental. Untuk itu, perlu untuk kita mulai sadar menjaga kesehatan kejiwaan dan memerhatikan faktor-faktornya.

Memperbaiki kesehatan mental pun perlu dibarengi dengan mengubah pola hidup termasuk kebiasaan. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental.

Lantas, seperti apa kebiasaan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental? Berikut informasinya dilansir dari Healthline, Kamis (17/7/2025).

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung

1. Perbaiki Kualitas Tidur

Kebiasaan pertama yang bisa menjaga kesehatan mental ialah memperbaiki kualitas tidur. Tidur tak cuma baik untuk kesehatan fisik, tapi juga mental.

Satu studi tahun 2021 menyertakan data dari 273.695 orang dewasa di Amerika Serikat. Para peneliti menemukan bahwa orang yang rata-rata tidur 6 jam atau kurang per malam, 2,5 kali lebih mungkin melaporkan gangguan mental dibandingkan mereka yang rata-rata tidur lebih dari 6 jam.

Untuk mendapat kualitas tidur yang sehat, coba untuk kurangi asupan kafein, dan usahan bangun dan tidur di jam yang sama setiap harinya.

 

Telusuri berita women lainnya
