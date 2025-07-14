Kebahagiaan Menurut Orang Muda, Samakah dengan Bahagiamu ?

MASA muda sering digambarkan sebagai fase terindah dalam hidup. Saat berada di masa muda, individu memiliki kondisi fisik terbaik, semangat tinggi, serta kesempatan yang luas untuk bereksplorasi dan berpetualang mencoba banyak hal baru. Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa banyak orang muda mengalami tekanan hidup.

Di balik tawa, senyum, dan caption penuh semangat di media sosial, ternyata orang muda menyimpan kegelisahan akan masa depan, tuntutan untuk cepat ‘dewasa’, dan perasaan terasing di tengah dunia digital yang cepat berubah. National Bureau of Economic Research mencatat bahwa sejak tahun 2008, orang muda menunjukkan penurunan kepuasan hidup dan kebahagiaan yang paling tajam dibandingkan dengan kelompok usia lain (Twenge & Blanchflower, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa masa muda yang dulu dianggap sebagai saat terbaik dalam hidup, kini menjadi periode yang penuh tantangan emosional.

Fenomena penurunan tingkat kebahagiaan pada orang muda menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa hidupnya tidak sesuai dengan harapan atau standar kebahagiaan yang mereka pikirkan. Tampak adanya semacam benturan antara kenyataan hidup yang dialami dan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk merasa bahagia. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk memahami makna kebahagiaan orang muda sehingga dapat tercermin nilai, harapan, dan kebutuhan emosional mereka. Artikel ini menyajikan hasil survei online kualitatif yang penulis lakukan pada akhir tahun 2023, terhadap 303 orang muda (usia 18-29 tahun) di Indonesia. Survei bertujuan untuk memahami bagaimana orang muda memaknai dan menjelaskan kebahagiaannya di tengah kondisi yang (mungkin) tidak selalu mendukung. Pemaknaan kebahagiaan orang muda diyakini akan menjadi dasar penilaian tingkat kebahagiaan mereka.

Kebahagiaan merupakan suatu emosi/perasaan positif

Saat merespons pertanyaan “menurut saya, kebahagiaan adalah…”, mayoritas partisipan orang muda (59.4%) menyatakan bahwa kebahagiaan adalah suatu emosi/ perasaan positif yang berkaitan dengan rasa senang, tenang, dan puas. Hal ini sesuai dengan pemaknaan kebahagiaan menurut KBBI (kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.))

“Kondisi emosi yang menimbulkan perasaan senang serta puas dengan situasi dalam hidup yang sedang dijalani” (Sisca, 20 tahun, mahasiswi, Jakarta)

“Rasa positif dalam diri seseorang yang membuat dirinya menjadi lebih tenang” (Linda, 22 tahun, mahasiswi, Yogyakarta)