HOME WOMEN LIFE

Suami Istri Bercerai, Begini Dasar Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |17:19 WIB
Suami Istri Bercerai, Begini Dasar Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia
HAK asuh anak merupakan salah satu hal yang penting untuk diperbincangkan ketika orangtua bercerai (Foto: Freepik)
HAK asuh anak merupakan salah satu hal yang penting untuk diperbincangkan ketika orangtua bercerai. Dasar hukum mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian. 

Ketika orangtua bercerai pembahasan mengenai hak asuh penting untuk dibahas, terutama jika pasangan yang bercerai memiliki anak dibawah umur. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (1), anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perceraian

Dasar hukum mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 41 huruf a yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;". 

"Umumnya, anak dibawah umur balita hingga SD akan diasuh oleh Ibu karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang intens," kata Konselor Pernikahan Shofiy Yusro S.Psi dalam wawancara ekslusif Okezone, Minggu (13/7/2025). 

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian khususnya mengenai hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) hak asuhnya pada Ibu dan anak yang sudah mumayyiz (biasanya >12 tahun) anak boleh memilih ikut ayah atau ibu.

 

