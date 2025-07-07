Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Womenpreneur Harus Siap Hadapi Perubahan, Ini Cara Bangkit di Tengah Lesunya Daya Beli Konsumen

Ameiliani Putri , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |21:28 WIB
Womenpreneur Harus Siap Hadapi Perubahan, Ini Cara Bangkit di Tengah Lesunya Daya Beli Konsumen
Womenpreneur Harus Siap Hadapi Perubahan, Ini Cara Bangkit di Tengah Lesunya Daya Beli Konsumen
A
A
A

JAKARTA - Desainer sekaligus Founder Ikat Indonesia, Didiet Maulana, membagikan strategi dan motivasi mendalam bagi para womenpreneur dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dalam seminar daring #JGBB (Jadi Gini Belajar Bersama), Didiet menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset shift) dan strategi bisnis yang adaptif di tengah daya beli masyarakat yang kian menurun.

“Ketika panik, kita sering lupa untuk bahagia, lupa untuk bersenang-senang. Padahal, dari panik itu bisa berubah menjadi planning, dari reaktif menjadi adaptif,” ujar Didiet. Ia menambahkan, salah satu kekuatan terbesar masyarakat Indonesia terutama perempuan adalah kemampuan beradaptasi.

Belajar dari Keterbatasan, Bangkit dengan Strategi

Didiet membagikan kisah awal mula membangun Ikat Indonesia hanya berdua. Ia menjadi pembeli bahan, desainer, tenaga penjual, hingga operator media sosial. “Saya pernah belanja ke Tanah Abang pagi-pagi, lalu balik ke workshop untuk kasih bahan dan desain. Siangnya saya jualan, sore jadi tukang beli bahan lagi,” kenangnya sambil tersenyum.
Baginya, keterbatasan bukan halangan, tapi peluang. Justru dari keterbatasan itu, pelaku UMKM bisa membangun pondasi usaha dari bawah dan memahami betul proses bisnisnya.

Strategi UMKM ala Didiet Maulana untuk Womenpreneur

1. Kenali Target Pasar Secara Spesifik

Jangan menjual ke semua orang. Pahami siapa target utama: apakah anak-anak, orang tuanya, atau kelompok tertentu. Ini akan memengaruhi cara promosi dan komunikasi brand.


2. Fokus pada Diferensiasi Produk

Di tengah jutaan produk serupa, apa yang membuat brand kita berbeda? Jawabannya adalah keunikan pribadi. “Hanya ada satu Didiet, satu Ibu Ani, satu Ibu Bambang dan setiap orang punya keunikan yang tak bisa disamai,” ujar Didiet.


3. Perkuat Operasional: Online & Offline

Gunakan media sosial untuk memperluas jangkauan, tapi jangan lupakan potensi dari bazar atau toko offline. Kombinasikan keduanya agar brand makin dikenal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UMKM Didiet Maulana Womenpreneur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153825/womenpreneur-G9PF_large.jpg
Tips Jadi Womenpreneur: Bangun Brand Lewat Kepercayaan dan Cerita Bukan Harga Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031//menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174815//pedagang-q842_large.jpg
Sewa Kios di Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat, Pedagang Ogah Bayar Sewa Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174758//pedagang-zo2v_large.jpg
Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174752//perbarindo-hGRK_large.jpg
Punya 6 Ribu Kantor dan 20 Juta Nasabah, BPR-BPRS Siap Bantu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke UMKM
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement