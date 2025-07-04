4 Peraturan Penting yang Sering Diabaikan ketika Jeguk Ibu Melahirkan

4 Peraturan Penting yang Sering Diabaikan ketika Jeguk Ibu Melahirkan, (Foto: Freepik)

JAKARTA - Wanita ini bagikan aturan menjeguk bayi yang baru lahir, salah satunya mencuci tangan dan meminta izin ketika ingin mengendong bayi.

Ketika teman atau kerabat baru saja melahirkan, pasti kita ingin menjenguk mereka untuk melihat kondisinya dan bayi mereka.

Dalam unggahan Tiktok @her.little.miracle, Sabtu (5/7/2025), seorang wanita membagikan peraturan yang harus dilakukan para tamu ketika ingin mengjenguk Ibu yang baru melahirkan dan bayinya agar mereka tidak terganggu.

Berikut 4 peraturan saat menjeguk Ibu yang baru melahirkan dan bayinya :

1. Jangan Datang Tanpa Izin

Sebelum menjenguk sebaiknya bertanya terlebih dahulu apakah Ibu dan bayinya aman dan siap untuk dijenguk karena mereka juga membutuhkan istirahat.



2. Cuci Tangan dan Jangan Cium Bayi