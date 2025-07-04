Potret Kehangatan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Terbaru

POTRET kehangatan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela terbaru. Meskipun sudah 16 tahun menikah mereka selalu terlihat romantis di setiap waktu. Yuk intip potret kehangatan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela terbaru.

Pasangan selebriti ini tak hanya aktif di dunia musik saja, tetapi juga ikut terjun ke dunia politik hingga sibuk mengurus bisnis. Sejak menikah pada 2009, mereka dikenal sebagai pasangan yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah sorotan publik.

Berikut potret kehangatan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela terbaru.

1. Mulan Setia Mendampingi Ahmad Dhani di Acara Pernikahan Al dan Alyssa

Momen spesial pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi salah satu bukti keharmonisan Ahmad Dhani dan Mulan. Mereka selalu tampil bersama dan saling mendampingi di setiap momen, mulai dari acara siraman, akad nikah, hingga ngunduh mantu.