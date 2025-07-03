5 Potret Cantik Asri Welas dengan Pakaian Minim, Dada Hanya Ditutup Rambut Panjang

POTRET cantik Asri Welas dengan pakaian minim dan dada hanya ditutup rambut panjang. Selama ini Asri Welas dikenal sebagai aktris serba bisa dengan gaya yang ceplas-ceplos, komedi yang khas, serta keanggunannya yang tak lekang oleh waktu.

Namun kali ini, Asri sukses mencuri perhatian publik bukan lewat peran di layar kaca, melainkan lewat sesi pemotretan artistik bertema "Denyut Semesta" yang berani, elegan, dan penuh nuansa etnik.

Bekerja sama dengan fotografer fashion-art kenamaan Rio Motret, Asri tampil dalam konsep berani, topless namun tetap elegan.

Penampilannya sangat menawan dengan rambut panjang yang menjuntai dan menutupi dada secara estetis, memberikan kesan klasik sekaligus modern.

Berikut lima potret yang menunjukkan sisi lain dari Asri Welas, dilansir dari akun Instagram @riomotret, Kamis (3/7/2025).

1. Membentangkan Kain, Bak Dewi yang Turun ke Bumi

Dalam salah satu potret, Asri berdiri di atas podium kayu sambil membentangkan kain batik motif abstrak berwarna earthy tone.

Kain tersebut tampak seperti sayap yang sedang membentang, menambah aura dramatis dan magis dalam frame.

Pose ini membuat Asri tampak seperti figur mitologis atau dewi bumi yang sedang menunjukkan kekuatan alam.