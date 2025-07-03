Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Cantik Asri Welas dengan Pakaian Minim, Dada Hanya Ditutup Rambut Panjang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |19:22 WIB
5 Potret Cantik Asri Welas dengan Pakaian Minim, Dada Hanya Ditutup Rambut Panjang
5 Potret Cantik Asri Welas dengan Pakaian Minim, Dada Hanya Ditutup Rambut Panjang (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Asri Welas dengan pakaian minim dan dada hanya ditutup rambut panjang. Selama ini Asri Welas dikenal sebagai aktris serba bisa dengan gaya yang ceplas-ceplos, komedi yang khas, serta keanggunannya yang tak lekang oleh waktu.

Namun kali ini, Asri sukses mencuri perhatian publik bukan lewat peran di layar kaca, melainkan lewat sesi pemotretan artistik bertema "Denyut Semesta" yang berani, elegan, dan penuh nuansa etnik.

Bekerja sama dengan fotografer fashion-art kenamaan Rio Motret, Asri tampil dalam konsep berani, topless namun tetap elegan.

Penampilannya sangat menawan dengan rambut panjang yang menjuntai dan menutupi dada secara estetis, memberikan kesan klasik sekaligus modern.

Asri Welas

Berikut lima potret yang menunjukkan sisi lain dari Asri Welas, dilansir dari akun Instagram @riomotret, Kamis (3/7/2025).

1. Membentangkan Kain, Bak Dewi yang Turun ke Bumi

Dalam salah satu potret, Asri berdiri di atas podium kayu sambil membentangkan kain batik motif abstrak berwarna earthy tone.

Kain tersebut tampak seperti sayap yang sedang membentang, menambah aura dramatis dan magis dalam frame.

Pose ini membuat Asri tampak seperti figur mitologis atau dewi bumi yang sedang menunjukkan kekuatan alam.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/612/3120362/fakta_fakta_asri_welas_usai_jalani_melukat_di_bali_pasca_resmi_bercerai-TzwP_large.jpg
Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/01/298/2192663/lezatnya-makaroni-panggang-ala-asri-welas-buat-teman-wfh-bXlvQ3d0hd.jpg
Lezatnya Makaroni Panggang ala Asri Welas Buat Teman WFH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/30/298/2098794/asri-welas-bagi-tips-memasak-praktis-buat-ibu-bekerja-1Tfm54hn3F.jpg
Asri Welas bagi Tips Memasak Praktis Buat Ibu Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/15/298/1214668/tips-bikin-jus-sayuran-ala-asri-welas-nOco2oI3Tp.jpg
Tips Bikin Jus Sayuran ala Asri Welas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/31/298/1205181/asri-welas-suka-bikin-popcorn-sendiri-kLAcxaS1iE.jpg
Asri Welas Suka Bikin Popcorn Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/28/489/1045413/fOF6EYvb2K.jpg
Asri Welas Jago Masak Terong Balado
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement