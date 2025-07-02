Baju Marks and Spencer Lionesses Euro 2025 Dikecam karena Dinilai Kusam dan Seperti Seragam Koki

JAKARTA - Baju resmi Marks and Spencer untuk Lionesses Euro 2025 dikecam oleh konsumen. Seorang pelanggan yang marah menyamakan pakaian yang dikenakan oleh bintang-bintang seperti Leah Williamson dengan 'seragam koki'.

Rompi Asimetris seharga 32 poundsterling atau sekira Rp790.000 dibandingkan dengan seragam yang dikenakan di dapur restoran karena kancingnya tidak berada di tengah. Seluruh koleksi yang terdiri dari barang-barang berwarna krem dan hitam telah diberi label 'kusam'.

Skuad Lionesses yang menuju Euro 2025 berpose untuk foto skuad dengan perlengkapan baru mereka, namun mendapat ulasan yang beragam. Pembeli yang jeli melihat bahwa para pemain sendiri mungkin tidak menyukai perlengkapan tersebut berdasarkan ekspresi wajah mereka. Seorang penggemar sepak bola melihat ekspresi wajah mereka seperti menunjukkan ekspresi kosong.

Koleksi M&S menampilkan total 9 item termasuk atasan, celana pendek, dan celana panjang. Dengan harga 59 hingga 29 poundsterling atau sekira Rp650.000 hingga Rp1,3 juta. Koleksi pakaian tersebut dijual di toko-toko M&S di seluruh negeri dan tersedia di online store.

Penggemar Lioness "Tersenyumlah, para wanita. Saya tidak suka gaya atau warnanya. Begitu juga beberapa anggota skuad Inggris," ucap Trisha Lynch. Pakaian minimalis tersebut dilengkapi dengan label logo Bendera Inggris, seperti dilaporkan oleh Whats The Jam.