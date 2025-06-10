Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Ini Viral karena Pungut Makanan dan Air di Tempat Konser, Netizen: Daripada Mubazir 

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |12:10 WIB
Wanita Ini Viral karena Pungut Makanan dan Air di Tempat Konser, Netizen: Daripada Mubazir 
Wanita Ini Viral karena Pungut Makanan dan Air di Tempat Konser, Netizen: Daripada Mubazir (Foto: Instagram)
WANITA ini viral karena memungut  makanan dan minuman usai nonton konser BoyNext Door di Istora Senayan, Jakarta. Setelah konser selesai, wanita ini tidak langsung pulang melainkan memungut chiki dan minuman yang masih tersegel di tempat konser terlebih dahulu karena mubazir dibuang-buang.

Ketika datang ke sebuah konser, setelah konser selesai kebanyakan orang memilih untuk berfoto-foto di tempat konser tersebut dan ada pula yang langsung pulang. Namun, berbeda dengan wanita satu ini yang melakukan hal yang tak biasa ketika konser telah usai.  

Pungut makanan saat konser

Dalam unggahan Instagram @pujiwulandari, dikutip Selasa (10/6/2025). Pada 12 April 2025 di Istora Senayan, Puji baru saja mengikuti konser BoyNextDoor, boy group asal Korea Selatan.

Setelah konser selesai, ia tidak langsung pulang tetapi memungut chiki dan botol minuman yang berisi air yang masih tersegel di tempat konser tersebut kemudian ia masukan ke dalam tasnya. Alasan ia melakukan ini karena mubazir untuk membuang makanan dan minuman yang masih tersegel tersebut.

 

