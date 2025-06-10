5 Hotel Etnik di Malang, Nomor 1 Pernah Jadi Markas Freemason Era Hindia Belanda

5 Hotel Bernuansa Etnik di Malang, Nomor 1 Pernah Jadi Markas Freemason Era Hindia Belanda (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

MALANG - Malang memiliki sejumlah bangunan hotel klasik warisan peninggalan sejarah. Beberapa bangunan hotel di antaranya ada yang memang sudah lama karena warisan peninggalan lama, atau ada yang bangunan baru tapi dibangun menyerupai bangunan bersejarah.

Tercatat ada sejumlah hotel di Malang yang memiliki desain dan interior etnik klasik. Bahkan beberapa di antaranya merupakan bangunan heritage atau didesain sedemikian mungkin menyerupai bangunan klasik.

Berikut adalah hotel - hotel yang menawarkan konsep klasik, etnik, namun tetap layak jadi referensi menginap Anda di Malang.

1. Ritchie Hotel

Letaknya tak jauh dari pusat Kota Malang di Jalan Basuki Rahmad, Kota Malang. Berada di kawasan kompleks bisnis dan pusat kota menjadikan hotel ini memiliki lokasi strategis untuk menginap.

Memiliki arsitektur bangunan klasik dengan warna putih. Bergaya khas Eropa klasik menginap di hotel menyajikan sensasi tersendiri.

Belum lagi di dalam hotel ditemukan beberapa perabotan klasik seperti kursi-kursi kayu tua, hingga kursi goyang yang membawa Anda untuk bersantai.



2. Padi Heritage Hotel

Hotel ini memang letaknya berada di perumahan yang agak masuk ke dalam. Lokasinya pun sebenarnya kurang begitu strategis berada di Perumahan Tata Surya, tepatnya di Jalan Regulus Nomor 9, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Namun untuk anda yang mempunyai keinginan menginap sambil mencari sensasi pedesaan, hotel ini cocok untuk dijadikan referensi.

Arsitek bangunan Padi Heritage Hotel dengan konstruksi kayu seolah-olah seperti zaman kuno. Suasana kian syahdu mengingat hotel ini berlokasi di tengah sawah, dengan gemericik air dari sungai.

Sejumlah menu hidangan tradisional mulai jahe, ronde, angsle, menjadi suguhan menarik di hotel ini.

3. Ubud Hotel and Cottages

Letaknya tak jauh dari kompleks perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, hingga Universitas Negeri Malang. Lokasinya pun tak jauh dari jalan raya, berlokasi di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 6 Kelurahan Karangbesuki, Sukun, hotel ini menyuguhkan pemandangan khas ala - ala Bali.

Ya konsep hotel ini mengusung tema Bali, beberapa bangunan di hotel ini dikonsep sedemikian rupa. Kain khas Bali juga tak lupa menjadi hiasan ornamen hotel.

Dalam hal kuliner pun, beberapa makanan dan minuman khas Bali juga jadi menu andalan hotel ini. Kesejukan udara Malang berpadu dengan lokasi hotel dan cottages yang terletak tak jauh dari sungai, menjadikan nuansa pedesaan dan kedamaian begitu syahdu.