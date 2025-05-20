Stroke, Penyakit yang Diderita Suami Najwa Shihab Sebelum Meninggal

JAKARTA - Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf, meninggal dunia hari ini, Selasa (20/5/2025). Sebelum mengembuskan napas terakhir, Ibrahim sempat dilarikan ke RS Pusat Otak Nasional Jakarta karena mengalami pendarahan otak pasca stroke.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Narasi Tv, media yang dirintis oleh Najwa Shihab dan Ibrahim Sjarif Assegaf sebagai komisaris utamanya.

"Telah berpulang Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf, selalu Komisaris Utama Narasi dan suami dari pendiri Narasi, Najwa Shihab," tulis akun resmi Narasi di X.

Apa itu Stroke?

Dikutip dari situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stroke merupakan salah satu kondisi medis yang paling serius dan memerlukan penanganan cepat. WHO juga menyebut stroke sebagai penyebab kematian kedua secara global dan salah satu penyebab utama disabilitas jangka panjang.

Di Indonesia sendiri, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stroke mencapai 10,9 per mil, dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Secara medis, stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu atau berkurang secara signifikan, yang menyebabkan jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Dalam hitungan menit, sel-sel otak mulai mati. Terdapat dua jenis utama stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik.

Stroke iskemik, yang merupakan tipe paling umum, disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah, biasanya karena gumpalan darah atau plak aterosklerosis. Sementara itu, stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, yang dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi, aneurisma, atau kelainan pembuluh darah lainnya.