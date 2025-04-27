Advertisement
Jangan Lewatkan Malam Puncak Women's Inspiration Awards 2025, Selasa 29 April Pukul 21.00 WIB Hanya di iNews

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |20:37 WIB
Jangan Lewatkan Malam Puncak Women's Inspiration Awards 2025, Selasa 29 April Pukul 21.00 WIB Hanya di iNews
Jangan lewatkan malam puncak Women's Inspiration Awards 2025. (Foto: iNews)
JAKARTA - Women's Inspiration Awards 2025 diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian luar biasa para wanita inspiratif Indonesia di berbagai bidang. Bertempat di JCH iNews Tower Lantai 14, ajang ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kontribusi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Women's Inspiration Awards 2025 juga menghadirkan Talkshow Inspiration bersama Anisha Dasuki dan Desvita Bionda, yang akan mengupas kisah inspiratif dari para tokoh perempuan terkemuka di berbagai bidang. Menghadirkan para pembicara, Dyah Roro Esti Widya Putri- Wakil Menteri Perdagangan, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka-Wakil Meneteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Nurul Arifin- Anggota DPR RI- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Vera Anggraini Cantien -Fashion Designer and Founder Vera Kebaya, Pratiwi Noviyanthi- Aktivis Sosial, Alexandra Asmasoebrata- Pembalap Mobil, Jharna Bhagwani- Beauty Enthusias.

Selain itu, ada pula Favorite kategori WOMEN’S INSPIRATION AWARDS by Vote dengan empat kategori pilihan, yaitu kategori The Most Favorite Athlete dengan nominasi, Gregoria Mariska, Nurul Akmal, Megawati Hangestri, Desak Made Rita dan, Claudia Scheunemann.

Kategori Favorite Women in Creative Industry dengan nominasi, Nagita Slavina, Prilly Latuconsina, Lesti Kejora, Maudy Ayunda dan Pevita Pearce. Kategori Favorite Women in Social Contribution dengan para nominasi, Cinta Laura, Pratiwi Novianti, Nadine Chandrawinata, Sarwendah dan Sania Leonardo. Dan Kategori Favorite Women Under 30 dengan para nominasi, Abel Cantika, Jharna Bhagwani, Fujianti Utami Putri, Nanda Arsyinta dan Ria Ricis. Ayo vote nominasi favoritmu melalui RCTI Plus dan Instagram @officialinewstv.

 

Telusuri berita women lainnya
