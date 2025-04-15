Trik Siswa SMA Hindari Razia Rambut, Malah Jadi Mirip Ijat di Serial Upin & Ipin

Viral aksi siswa SMA menata rambutnya untuk menghindari razia. Dibantu teman-temannya, siswa SMA ini membasahi kemudian menyisir rambutnya ke samping agar tidak kelihatan panjang. Namun, setelah disisir ke samping banyak warganet yang menilai ia mirip Ruben Onsu dan Ijat di serial Upin & Ipin.

Biasanya siswa SMA ini menata rambutnya ke depan. Namun, karena saat itu merupakan jadwal razia rambut siswa SMA itu pun menyusun strategi agar dirinya tak kena razia rambut di sekolahnya.

Dalam unggahan Tiktok @rfq.r13, dikutip Senin (14/4/2025), taktiknya agar terhindar dari razia rambut dengan menata rambutnya ke samping kanan dan kiri agar terlihat rapi.

Terlihat beberapa teman-temannya turun tangan untuk menyisir rambutnya agar strategi yang sudah ia buat berhasil. Namun, sayangnya taktik yang sudah ia rencanakan ini gagal total dan ia tetap terkena razia rambut di sekolahnya.

Vidio saat teman-temannya menata rambutnya itu pun viral di media sosial. Banyak pula warganet yang menilai setelah rambutnya ditata ke samping, ia menjadi mirip seperti Ruben Onsu dan Ijat di serial Upin dan Ipin.