5 Alasan Tidak Naik Travel Gelap saat Mudik

Saat mudik, banyak orang tergiur menggunakan travel gelap karena harga lebih murah dan kemudahan dalam pemesanan.

Namun, ada banyak risiko yang perlu diwaspadai.

Mudik dengan travel gelap memang terlihat lebih praktis dan murah, tetapi ada banyak risiko yang perlu dipertimbangkan.

Ada beberapa alasan mengapa Anda sebaiknya tidak naik travel gelap saat mudik. Berikut diantaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (20/3/2025).

Ciri-Ciri Travel Gelap

1. Tidak memiliki izin resmi, karena tidak terdaftar sebagai perusahaan transportasi legal.

2. Tidak ada kantor atau agen resmi, di mana pemesanan hanya melalui nomor pribadi atau media sosial tanpa alamat yang jelas.

3. Harga awal murah, tapi bisa berubah, dan sering ada biaya tambahan mendadak di tengah perjalanan.

4. Tidak ada tiket atau bukti pemesanan resmi. Semua transaksi dilakukan secara informal.

5. Sistem penjemputan tidak jelas. Terkadang menjemput dari berbagai tempat dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Berikut 5 alasan mengapa sebaiknya tidak naik travel gelap saat mudik:

1. Keamanan Tidak Terjamin

Travel gelap sering tidak memiliki standar keamanan yang jelas, seperti pengemudi yang tidak profesional, kondisi kendaraan yang tidak layak, atau bahkan risiko kriminalitas seperti perampokan dan penipuan.

2. Tidak Ada Asuransi atau Perlindungan Hukum

Jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, penumpang tidak memiliki perlindungan asuransi atau hak hukum yang jelas karena travel ini beroperasi tanpa izin resmi.

3. Harga Bisa Tidak Transparan

Awalnya terlihat lebih murah, tetapi banyak kasus di mana penumpang dikenakan biaya tambahan di tengah perjalanan atau dipaksa membayar lebih untuk alasan yang tidak jelas.