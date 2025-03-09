Willgoz Ngaku Deg-degan saat Kembali ke Galeri, Beri Pesan Khusus untuk Peserta MasterChef Indonesia Season 12

Willgoz alias Chef William Gozali sukses mengejutkan para peserta karena kehadirannya sebagai tamu spesial di galeri MasterChef Indonesia Season 12 yangg tayang pada Minggu (9/3/2025). Di momen tersebut, Willgoz yang tak lain merupakan juara satu MasterChef Indonesia Season 3 itu mengungkapkan perasaanya bisa kembali lagi ke galeri MasterChef Indonesia, ajang memasak yang telah sukses melambungkan namanya.

Meski tak kembali sebagai peserta, namun Willgoz mengaku tegang dan 'deg-degan' saat kembali ke Galeri MasterChef Indonesia yang menurutnya memiliki aura dan suasana yang menegangkan.

"Perasaan gue hadir kembali ke galeri MasterChef udah pasti deg-degan. Karena aura MasterChef itu panggungnya berbeda banget. Jadi, selalu memberikan euforia yang menegangkan," tutur Willgoz, melansir dari akun Insagram @masterchefina, Minggu (9/3/2025).

Willgoz yang hadir menggunakan kemeja hijau muda itu ternyata datang tanpa tangan kosong. Kehadirannya di MasterChef Indonesia Season 12 tentu saja bukan untuk menjadi peserta, namun menjadi juri tamu yang akan memberikan tantangan spesial kepada ke-17 peserta tersisa.

Usut punya usut, tantangan yang diberikan Willgoz kepada ke-17 peserta MasterChef Indonesia Season 12 yakni Grill Challenge. Sebelum melakukan Grill Challenge tersebut, Willgoz lantas melakukan demo masak.

Aksinya itu lantas dilihat oleh para peserta. Mereka tampak penasaran dan seksama dalam memerhatikan demi bisa lolos di challenge tersebut.

"Hari ini gue masak Bebek Bakar Sedap, dengan menggunakan sambal kemangi dan Nasi Tutug Oncom, kenapa milih menu itu? Karena memang kecap itu identik banget dengan masakan Indonesia atau masakan Nusantara, makanya kepikiran untuk membuat hidangan tersebut," ungkap Willgoz.

Chef sekaligus konten kreator berusia 33 tahun itu juga tak lupa memberi pesan khusus untuk para peserta MasterChef Indonesia Season 12 agar tetap terus fokus dan memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya.

"Pesan-pesan buat para peserta MasterChef Indonesia Season 12 adalah yang pastinya fokus, dan gunakan waktu sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu, (9/3/2025) tinggal menyisakan 17 peserta usai melewati drama eliminasi 4 peserta sekaligus di hari sebelumnya. Mereka harus kembali melakukan sejumlah tantangan untuk tetap bisa bertahan di galeri.

Namun, di momen tersebut, ke-17 peserta kehadiran tamu spesial yang bak menjadi 'angin segar' di tengah rasa stres dan keletihan mereka karena harus melewati sejumlah challenge memasak.

Awalnya, Chef Renatta belum langsung 'blak-blakan' siapa tamu spesial yang dimaksud. Hanya saja, dia menyebut bahwa tamu spesial tersebut adalah salah satu juara ajang MasterChef Indonesia yang kini juga sibuk dengan bisnis kulinernya.

"Well seseorang yang akan mendemokan masak hari ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalian. Dia seorang pengusaha, yang pastinya juga berbakat di bidang memasak, salah satu pemenang dari MasterChef Indonesia," tutur Chef Renatta.