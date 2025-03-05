Kronologi Viral Video 5 Menit Bu Guru Salsa Joget Tanpa Busana, Sosok Pacar Online Sebar VC Terungkap

Video Bu Guru Salsa joget tanpa busana jadi sorotan masyarakat. Video yang direkam di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Lantas, bagaimana kronologi hingga video syur itu tersebar?

Kronologi video tersebar ke publik diungkap oleh Bu Guru Salsa dalam klarifikasinya. Dengan wajah penuh tekanan, Bu Guru Salsa mengaku bahwa video tersebut bukan dibuat atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil jebakan dari pacar onlinenya yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi.

“Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Video ini terjadi karena saya tertipu oleh seseorang di media sosial. Chat pribadi saya saat itu disebarkan dan dijualbelikan," ujar Salsa mengkutip dari akun TikToknya, @missalsaa.

Bu Salsa menceritakan ke publik kronologi videonya tersebar hingga viral. Dia merasa bersalah dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Hal ini bermula ketika dia tertipu seseorang di media sosial. Setelah itu isi chat pribadinya disebarkan dan diperjualbelikan tanpa kemampuannya untuk mengontrol.

“Saya telah tertipu oleh seseorang di media sosial dan chat pribadi saya ke penipu itu disebarkan dan dijualbelikan," katanya.

“Ini murni kebodohan saya. Ini pelajaran berharga bagi saya," ucapnya lagi.

Salsa mencurigai pacar onlinenya lah yang telah menyebarluaskan videonya. Sosok pacar online Salsa adalah seorang pengusaha kaya asal Kalimantan.

“Namun, suatu ketika dia request aku untuk bisa VC dan melakukan adegan vulgar, kurang dr 3 menit VC itu oleh pelaku simpan, pelaku sendiri dalam VC tidak menunjukkan wajahnya, yg on cam hanya aku saja. Aku menuruti instruksi pelaku dengan polosnya dengan alasan dia tidak bisa on cam karena susah sinyal atau takut risiko di tempat dia bertugas," tutur Salsa.

Setelah video tersebut viral, Salsa sudah tidak lagi mengajar di salah satu SD Negeri di Ambulu, Jember karena memilih untuk mengundurkan diri.

“Memang benar dia guru di Jember. Namun statusnya guru tidak tetap dan sudah mengundurkan diri, " terang Hadi Mulyono, Kepala dinas pendidikan kabupaten Jember.

Akibat dari penyebaran video tersebut, Bu Guru Salsa mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga dekat dan tempat kerjanya.

Menikah Tak Lama Setelah Viral

Tak lama setelah videonya tersebar, Ibu Guru Salsa menggelar pernikahan. Pemilik nama lengkap Salsabila Rahma tersebut diketahui menikah dengan pria yang juga berprofesi sebagai guru.