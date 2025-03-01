Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sarwendah Terpukau Pakai Tinted Lip Balm Terbaru Soulyu: Aku Pakai Setiap Hari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |11:28 WIB
Sarwendah Terpukau Pakai <i>Tinted Lip Balm</i> Terbaru Soulyu: Aku Pakai Setiap Hari
Sarwendah. (Foto: Annastasia)
Tinted lip balm jadi salah satu produk make up yang digandrungi para wanita. Selain melembabkan, tinted lip balm juga mempercantik bibir dengan sentuhan warna yang natural dan memesona.

Soulyu pun baru saja meluncurkan Juicy Glow Lip Balm yang merupakan tinted lip balm yang bisa jadi pilihan para wanita. Peluncuran yang turut dihadiri CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo. Valencia mengatakan Juicy Glow Lip Balm ini menghadirkan lip balm dengan  keunggulan yakni 7 kali lebih melembabkan bibir.

Acara ini juga turut dihadiri Beauty Influencer sekaligus selebritis, Sarwendah. Artis yang juga mementingkan tampilan riasan wajah ini mengaku terpukau saat mencoba Juicy Glow Lip Balm dari Soulyu.

“Soulyu ini aku suka bgt sama lip stainnya dan balmnya. Aku udah makan pun stain warnanya masih stay,” kata Sarwendah, dalam Grand Launching Juciy Glow Lip Balm di Central Park, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2025).

Sarwendah pun jadi salah satu pengguna produk Soulyu yang selalu menampilkan kualitas produk yang cocok untuk wanita. Sarwendah juga mengagumi packaging Soulyu yang fungsional dan menggemaskan.

