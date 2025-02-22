Potret Ekspresi Senang Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Perdana Pakai Apron Bertuliskan Nama Mereka

MasterChef Indonesia Season 12 yang telah memasuki episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025) diwarnai oleh ekspresi haru para peserta yang akhirnya sukses mendapatkan apron dengan nama mereka masing-masing.

Setelah melalui serangkaian tantangan di Bootcamp, 25 kontestan tersebut telah mendapatkan apron MasterChef bertuliskan nama mereka masing-masing dan melanjutkan ke tahap Gallery.

Para peserta pun tak bisa menyembunyikan rasa senang dan haru mereka. Salah satunya Aqilah. Ia tampak sampai berjingkrakan saat mengenakan apron bertuliskan namanya tersebut.

Ekspresi senang dan antusias juga diungkapkan Tiara. Peserta asal Jakarta ini mengaku senang bukan main mendapatkan apron bertuliskan namanya.

“Aku tuh girang banget masih nggak nyangka dapet Apron tulisan Tiara. Ini apronku ya!” ujar Tiara dengan semangat yang menggebu-gebu sambil memamerkan apron putih bertuliskan namanya.

Begitu juga dengan Sanggar. Ia juga menjadi salah satu dari 25 peserta yang bersyukur bisa mendapatkan apron bertuliskan namanya, usai melewati sejumlah tantangan berat sebelumnya.

“Alhamdulillah dapet apron dengan namaku. Susah banget dapet apron dengan namaku. Susah banget dapetnya. Tapi aku akan jaga dengan baik,” ujar Sanggar.

Sebagai informasi, di babak ini, para kontestan akan dihadapkan pada ujian yang lebih kompleks untuk menguji keterampilan dan kreativitas mereka di Gallery MasterChef Indonesia.

25 kontestan siap adu skill yang mereka miliki dalam menghadapi tantangan memasak dengan bahan dan waktu yang terbatas di Gallery MasterChef Indonesia.

Mereka dituntut untuk berinovasi dan menghasilkan hidangan berkualitas tinggi meskipun berada di bawah tekanan.