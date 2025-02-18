Harapan Raffi Ahmad di Usia 38 Tahun, Ingin Perdalam Agama di Mesir

Aktor dan presenter Raffi Ahmad, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 tepatnya pada 18 Februari 2025. Sejatinya, Raffi tak memiliki kemauan khusus seiring bertambahnya usia.

Suami Nagita Slavina itu menilai bertambahnya usia merupakan hal yang patut untuk disyukuri. "38 tahun, udah mulai menuju 40 tahun," kata Raffi Ahmad saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, hari ini.

Saat ditanya soal harapan khusus diusianya saat ini, Raffi tak menjawab gamblang. Hanya saja, ia menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan memperdalam agama di Mesir.

"Kalau ada waktu pengen belajar," ucap dia.

"Ya nanti, rencananya nanti," tambahnya.