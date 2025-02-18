Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Harapan Raffi Ahmad di Usia 38 Tahun, Ingin Perdalam Agama di Mesir

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |14:32 WIB
Harapan Raffi Ahmad di Usia 38 Tahun, Ingin Perdalam Agama di Mesir
Raffi Ahmad ulang tahun ke-38. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Aktor dan presenter Raffi Ahmad, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 tepatnya pada 18 Februari 2025. Sejatinya, Raffi tak memiliki kemauan khusus seiring bertambahnya usia. 

Suami Nagita Slavina itu menilai bertambahnya usia merupakan hal yang patut untuk disyukuri. "38 tahun, udah mulai menuju 40 tahun," kata Raffi Ahmad saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, hari ini. 

Saat ditanya soal harapan khusus diusianya saat ini, Raffi tak menjawab gamblang. Hanya saja, ia menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan memperdalam agama di Mesir. 

"Kalau ada waktu pengen belajar," ucap dia.

Potret Raffi Ahmad saat Sambangi Kediaman Prabowo

"Ya nanti, rencananya nanti," tambahnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182839//fahmi_bo-8Tnr_large.jpg
Fahmi Bo Akhirnya Diizinkan Pulang usai Jalani Operasi Kantong Empedu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182090//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-z2ve_large.jpg
Dasco hingga Raffi Ahmad Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/629/3181698//rayyanza-2q3r_large.jpg
Momen Gemas Rayyanza Jadi Host Podcast
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181603//raffi-hzpd_large.jpg
Raffi Ahmad Dituding Eksploitasi Anak karena Rayyanza Punya Podcast Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement