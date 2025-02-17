Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Gigi Gingsul Apakah Boleh Jadi Pramugari?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |05:14 WIB
Wanita Gigi Gingsul Apakah Boleh Jadi Pramugari?
Pramugari. (Foto: Freepik)
Memiliki gigi gingsul mungkin menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi beberapa orang. Banyak yang menilai, terkadang bentuk gigi ini membuat penampilan pemiliknya menjadi lebih manis. 

Gigi gingsul adalah gigi taring yang tumbuh dengan kondisi overcrowding atau tumpang tindak berantakan akibat tidak adanya cukup ruang pada gusi.

Meski menjadi daya tarik bagi sebagian orang, beberapa dari kamu mungkin ada yang penasaran, apakah pemilik gigi gingsul bisa menjadi seorang pramugari? Berikut akan diulas Okezone, dari berbagai sumber, Senin (17/2/2025).

Pada dasarnya, syarat pramugari harus memiliki susunan gigi yang rapi dan bersih. Pertanyaannya adalah, mengapa bagian tubuh seperti gigi sampai harus menjadi perhatian? 

Hal ini karena pramugari harus menciptakan lingkungan yang ramah selama penerbangan. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah ini, mereka tentu harus terus tersenyum kepada penumpang sepanjang penerbangan.

Nah, dengan penampilan gigi yang bersih, putih, terawat, dan tentunya rapi, senyum seorang pramugari bisa membuat penumpang menjadi jadi lebih nyaman saat perjalanan. Selain itu, gigi yang rapi tentunya akan membuat penampilan pramugari jadi lebih menarik.

Dengan syarat seperti ini, apakah wanita yang punya gigi gingsul otomatis tidak bisa jadi pramugari? 

Jawabannya adalah bisa, namun dalam catatan penampilan gigi gingsul ini masih bisa ditolerir dan bisa menambah penampilan pramugari menjadi lebih menarik. Dalam dunia medis, gigi gingsul merupakan sebuah kondisi maloklusi gigi. Maloklusi gigi sendiri adalah kondisi ketika gigi tidak tumbuh di tempat yang benar dan sejajar. 

Bagi sebagian wanita, gigi gingsul dapat membuat senyum mereka jadi lebih manis. Di sisi lain, banyak orang beranggapan jika gigi gingsul malah membuat penampilan jadi kurang menarik karena gigi terlihat tidak rapi. Kesimpulannya, gigi yang tidak rapi dan gingsul tidak sepenuhnya menghalangi seseorang untuk menjadi seorang pramugari.

 

