4 Manfaat Minum Air Putih yang Penting Diketahui, Salah Satunya Mengontrol Nafsu Makan

Air putih sangat penting untuk kesehatan karena sebagian besar kebutuhan cairan dipenuhi melalui air minum. Di antara jenis minuman yang bisa dikonsumsi, air putih dianggap memiliki banyak manfaat karena mengandung 0 kalori.

Lantas apa saja manfaat air putih? Berikut pembahasannya, Kamis (13/2/2025).

1. Detoksifikasi

Tubuh membutuhkan perbaikan sel-sel melalui detoks yang juga bisa didukung melalui konsumsi air minum. Tubuh yang terhidrasi dengan baik memudahkan proses detoksifikasi. Detoksifikasi akan optimal dengan mengonsumsi air murni yang sebenarnya (the real water).

Air murni dapat dipakai untuk detoks karena mudah diserap dengan cepat oleh tubuh. Setelah diserap, air murni membantu ginjal bekerja optimal dalam membuang zat-zat berbahaya dari tubuh dan mengurangi dampak negatif dari konsumsi makanan maupun minuman manis yang tinggi gula dan pewarna.

Commercial Director Amidis Tirta, Susilo Gunadi, air murni dengan TDS 0 ppm merupakan air tanpa kandungan partikel apapun. Air murni demineral yang dimasak dengan suhu tinggi ternyata bermanfaat untuk detoks karena tidak mengandung partikel apapun di dalam airnya.

Selain itu, lanjutnya, air murni biasanya bersifat demineral, yaitu kandungan mineral dalam air telah melewati proses pemasakan dengan suhu tinggi (110 C) sehingga menghasilkan air murni.

"Oleh karena itu, penting untuk memastikan konsumsi air murni yang sebenarnya bagi keluarga, sebagai bagian dari pola hidup sehat,” ucapnya.

2. Mencegah penyakit dan mengatur berat badan

Mengonsumsi air murni dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, dapat membantu mengeluarkan racun dan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh, sehingga mengurangi risiko penyakit.

Mengonsumsi air sebelum makan juga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Ini sangat penting untuk mencegah obesitas.

3. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan

Air murni membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang sangat penting untuk pertumbuhan sel, pengaturan suhu tubuh, dan fungsi organ.