Sikap Rafathar Jadi Sorotan saat Kunjungi Panti Asuhan, Anak Sultan Andara Humble Banget

Keluarga Raffi Ahmad tak pernah lepas dari sorotan netizen. Belum lama ini, Raffi, Nagita dan kedua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza berkunjung ke panti asuhan dan menyapa para anak-anak di tempat tersebut.

Momen itu diunggah di akun Instagram, @raffinagita1717. Terlihat keluarga presenter ternama ini mengunjungi salah satu panti asuhan beberapa waktu lalu. Anak-anak tersebut nampak bersenang-senang bisa menghabiskan waktu bermain mereka dengan keluarga Raffi Ahmad ini.

Dalam postingan itu, sikap putra pertama Raffi dan Nagita, Rafathar pun menjadi sorotan. Terlihat bagaimana ramahnya sosok Rafathar kepada anak-anak di panti itu.

Bocah 9 tahun itu tak malu untuk mengobrol hingga bermain bersama anak-anak panti ini. Terlihat keceriaan di wajah mereka bisa bertemu langsung dan main dengan Rafathar. Tak hanya itu, nampak pula Rafathar juga memangku anak-anak panti yang berusia di bawahnya.

Tak cuma Rafathar, sang adik, Rayyanza juga melakukan hal serupa. Terlihat ia dan anak-anak panti lainnya begitu akur saat bermain bersama. Meski anak selebritis ternama, Rafathar dan Rayyanza begitu bersahaja dan mah berinteraksi dengan anak-anak panti ini.