HOME WOMEN HEALTH

Dokter Azmi Meninggal Dunia Mendadak di Usia 35 Tahun, Keluarga: Penyebabnya Aneurisma

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:52 WIB
A
A
A

Dokter Azmi Fadhlih, seorang dokter spesialis kulit dan influencer kesehatan berusia 35 tahun meninggal dunia secara mendadak pada Senin, 16 Desember 2024. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, mengingat aktivitasnya yang aktif di media sosial dan dedikasinya dalam dunia kesehatan.

Menurut informasi dari keluarga, penyebab kematian Azmi adalah pecahnya pembuluh darah di otak atau aneurisma. Sebelum kejadian, ia sempat mengeluhkan sakit kepala hebat.

Kakak ipar Azmi, Lury Alex Noerdin, menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada tanda-tanda masalah kesehatan serius pada almarhum.

dokter Azmi Fadhlih
dokter Azmi Fadhlih

"Azmi tidak pernah mengeluhkan penyakit serius sebelumnya. Kepergiannya sangat mendadak dan menjadi pukulan berat bagi keluarga," ujar Lury dikutip dari akun instagram pribadinya @luryalexnoerdin.

Kabar meninggalnya dokter Azmi juga dikonfirmasi oleh akun resmi Rumah Sakit Umum Pindad @rspindad. 

Halaman:
1 2
      
