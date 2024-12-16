SPOTLIGHT Indonesia 2024 Resmi Ditutup, Sukses Datangkan 6.700 Pengunjung

PERHELATAN SPOTLIGHT Indonesia 2024 resmi ditutup pada Minggu (15/12/2024). Event yang diselenggarakan oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC) berkolaborasi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia sebagai event organizer ini memberi dampak luar biasa untuk ekosistem fashion Indonesia.

Bukan hanya mempromosikan wastra Nusantara ke mata dunia, tapi juga memperkuat ekonomi Indonesia, khususnya di sektor fashion. Bahkan, lewat SPOTLIGHT Indonesia semakin banyak brand-brand lokal yang makin dikenal.

SPOTLIGHT Indonesia mengusung tema Cultural Fusion. Acara ini berlangsung di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-15 Desember 2024.

Chief Director Gemalindo Kreasi Indonesia, Mahifin Sukamto mengatakan, dalam lima hari penyelenggaraan ribuan orang menghadiri acara ini.



SPOTLIGHT Indonesia 2024 datangkan 6.700 pengunjung. (Foto: Syifa Fauziah)

“Kami melaporkan dalam waktu lima hari penyelenggaraan, lebih dari 6.700 pengunjung yang hadir ke SPOTLIGHT Indonesia,” ujar Irvan dalam sambutannya di Closing Ceremony SPOTLIGHT Indonesia, Minggu (15/12/2024).

Tak hanya itu, nilai transaksi pembelian produk di SPOTLIGHT Indonesia juga cukup tinggi, bahkan capai miliaran.

“Transaksinya Rp2,212 miliar,” katanya

Menurutnya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Apalagi melihat persiapan acara ini cukup pendek, yakni sejak Agustus lalu.

“Alhamdulilkah acara yang sudah dipersiapkan ini berjalan lancar dan sukses. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada para partisipan yang hadir, termasuk brand lokal yang terlibat sebanyak kurang lebih 112 brand fashion lokal,” katanya.