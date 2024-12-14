Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pelajar Mirip Dinda Hauw, Udah Kayak Kembaran!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |09:08 WIB
Viral Pelajar Mirip Dinda Hauw, Udah Kayak Kembaran!
Pelajar mirip Dinda Hauw. (Foto: TikTok)
PERIBAHASA 'bagai pinang dibelah dua', sepertinya tidak hanya ditujukan pada orang-orang yang lahir dari rahim yang sama. Tanpa Anda sadari, ada beberapa orang yang memiliki wajah mirip, baik dengan tokoh dunia ataupun artis.

Seperti belum lama ini viral di media sosial pelajar memamerkan temannya yang memiliki wajah mirip Dinda Hauw. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @reycccccccc_.

Dalam video tersebut, dua pelajar itu sedang duduk di dalam kelas. Mereka memakai seragam sekolah lengkap dengan hijab hitam.

"Pliss kita sekelas sama Dinda Hauw," tulis akun tersebut seperti dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Dua pelajar itu pun menunjukkan ekspresi wajah kaget sambil menutup mulutnya.

Kemudian kamera tersebut diarahkan ke wajah temannya. Temannya itu memakai baju seragam putih dan hijab hitam. Ia nampak sibuk main gadget.

Bila dilihat dari samping, perempuan tersebut memang mirip dengan Dinda Hauw. Kemudian perempuan itu melihat ke arah kamera dan memalingkan wajahnya karena malu.

Wajah perempuan itu nyaris mirip dengan Dinda Hauw, mulai dari hidung, bibir, hingga tatapannya.

Postingan tersebut viral dan sudah dilihat lebih dari 12,9 juta akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

"Mirip banget," kata @nami**8

"Lah ini mah bukan mirip, tapi kembaran Dinda Hauw," ucap @melvita***

"Gue kira Dinda Hauw beneran," komentar @meh***
 

(Qur'anul Hidayat)

      
