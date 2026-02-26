Wardatina Mawa Rutin ke Psikolog Jelang Cerai dengan Insanul Fahmi

JAKARTA - Wardatina Mawa mengaku masih rutin berkonsultasi ke psikolog untuk memulihkan mentalnya menjelang rencana gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan dalam waktu dekat.

Menurut Mawa, konsultasi tersebut wajar dilakukan seseorang yang memiliki trauma mendalam.

"Iya, wajar lah. Kalau memang masih ada rasa trauma itu wajar. Pasti masih ke-trigger," ucap Mawa di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Adapun konsultasi psikis tersebut dilakukan Mawa di Bandung bersama dokter bernama Yuli.

"Iya, nanti aku kebantu juga... mau ke Dokter Yuli. Insyaallah minggu ini ke Bandung untuk bertemu langsung dengan Dokter Yuli," tegasnya.

Meski demikian, Mawa mengaku tak sampai mengonsumsi obat penenang untuk mengatasi trauma tersebut. Dia menjelaskan, masalahnya dengan Insanul hanya mengikis rasa kepercayaan kepada orang lain.

"Nggak (sampai minum obat penenang). Jadi lebih kayak nggak kepercayaan sama siapa pun gitu," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

