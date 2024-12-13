5 Ide OOTD untuk ke Gereja Saat Natal, Tampil Formal hingga Casual

Mencari ide outfit of the day alias (OOTD) untuk ke gereja saat natal? Tak perlu bingung, berikut akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Dari formal sampai casual, ide OOTD ke gereja saat natal ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang masih bingung mix and match outfit.

Berikut rekomendasi ide OOTD untuk ke gereja saat natal nanti, melansir dari berbagai sumber, Jumat (13/12/2024):

1. Kemeja putih dengan rok midi

5 Ide OOTD untuk ke Gereja Saat Natal, Tampil Formal hingga Casual (Foto: Instagram @asmirandah)

Memilih pakaian untuk ke gereja memang memerlukan sedikit perhatian agar tetap sopan dan santun. Padu-padan kemeja putih dengan rok midi dan heels adalah salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan.

Kemeja putih memberikan kesan formal dan sopan, sedangkan rok midi memberikan kesan feminin dan elegan.

Untuk menambahkan kesan formal, pilihlah sepatu hak tinggi atau kitten heels berwarna senada dengan rok. Namun, jika ingin lebih santai, sneakers putih juga bisa dipilih.

Pastikan juga kemeja dan rok yang dipilih memiliki ukuran yang pas dan nyaman dipakai. Dengan padu padan yang tepat, Anda bisa tampil anggun dan percaya diri saat di gereja.



2. Atasan crop top atau blouse dengan celana palazzo

5 Ide OOTD untuk ke Gereja Saat Natal, Tampil Formal hingga Casual (Foto: Instagram @chelseaoliviaa)

Jika ingin tampil stylish namun tetap sopan saat ke gereja, padu padan atasan crop top atau blouse dengan celana palazzo. Atasan crop top atau blouse memberikan kesan trendy dan fashionable, sementara celana palazzo memberikan kesan formal dan elegan.

Padukan dengan sneakers putih yang memberikan kesan kasual, namun tetap memberikan kenyamanan saat beribadah. Pastikan celana palazzo yang dipilih memiliki panjang yang tepat dan tidak terlalu longgar agar tetap terlihat sopan dan elegan.



3. Blouse dengan Pleated Skirt

5 Ide OOTD untuk ke Gereja Saat Natal, Tampil Formal hingga Casual (Foto: Instagram @brisiajodie96)

Pleated skirt juga menjadi pakaian yang sedang banyak digemari oleh kaum hawa. Pleated skirt adalah rok lipat dengan ciri khas yang memiliki banyak lipatan vertikal. Tampilan dengan rok lipat memberikan kesan sopan, elegan dan formal sehingga cocok untuk digunakan ke gereja.

Pilihlah blouse dengan warna netral atau pola yang sederhana agar tetap terlihat sopan dan santun. Sedangkan pleated skirt bisa dipilih dengan warna pastel atau bold, tergantung dari selera masing-masing.

Padukan dengan sepatu hak tinggi atau kitten heels untuk memberikan kesan formal yang lebih kuat. Pastikan sepatu yang dipilih memiliki warna yang senada dengan blouse atau dapat memberikan kontras yang tepat.