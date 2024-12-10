Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Magis Paduan Lagu Nusantara di Konser Orkestra, Rayakan 75 Tahun Persahabatan Indonesia-AS

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |05:53 WIB
Momen Magis Paduan Lagu Nusantara di Konser Orkestra, Rayakan 75 Tahun Persahabatan Indonesia-AS
Konser orkestra. (Foto: Annastasia)
A
A
A

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat menggelar acara megah sebagai perayaan 75 tahun hubungan persahabatan Indonesia-Amerika Serikat. Dalam momen bahagia ini, Kedubes Amerika Serikat menggelar konser simfoni, USA - Indonesia Concert & Reception di Aula Simfonia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024).

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Y.M. Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, konser ini merupakan acara hiburan yang meriah untuk merayakan hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kalau ada pesta pastinya harus ada musik. Kita merayakan persahabtan Indonesia-Amerika Serikat dan merayakan musik antara kedua negara kita,” ungkap Kamala, dikutip Selasa (10/12/2024).

Kamala mengatakan konser musik orkestra ini juga menyuguhkan paduan antara musik Amerika Serikat dengan Indonesia. Perpaduan ini juga menjadi simbol hubungan baik antara dua negara.

Konser musik orkestra ini turut dipimpin oleh konduktor Tanah Air, Rebecca Tong bersama Jakarta Simfonia Orchestra. Ada pula kelompok pemain cello internasional, Empire Wilde yang turut memeriahkan konser orkestra ini.

“Kita juga menghadirkan kelompok pemain cello yg bernama Empire Wild, ini adalah perdana mereka bermain di Indonesia,” paparnya.

Memadukan dua musik AS dan Indonesia, konser orkestra ini memberika sentuhan unik yakni membawakan lagu Bengawan Solo dengan sentuhan simfoni yang magis. Momen ini memberikan suasana konser orkestra yang semakin meriah dan berkesan.

Lagu Bengawan Solo itu dibawakan apik oleh pianis ternama Indonesia, Joey Alexander. Pianis muda berbakat itu turut tampil memesona dalam konser orkestra perayaan 75 tahun hubungan Amerika Serikat dan Indonesia ini.

“Ini permintaan dari Kedubes AS untuk bisa membawakan lagu yang mempersembahkan unsur Indonesia. Dan lagu itu tepat dan saya juga sangat suka lagu itu,” kata Joey.

 

