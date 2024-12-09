Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti We Listen We Don't Judge yang Viral di TikTok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:06 WIB
Arti We Listen We Don't Judge yang Viral di TikTok
Tren We Listen We Don't Judge. (Foto: TikTok)
A
A
A

TREN We Listen We Don't Judge belakangan viral di media sosial TikTok dan banyak dilakukan di kalangan warganet. Meski begitu, masih banyak yang belum mengetahui dan penasaran dengan arti tren We Listen We Don't Judge ini. 

Di TikTok sendiri, banyak kreator konten mulai melakukan tren tersebut. Bahkan, pasangan selebritis Luna Maya dan Maxime Bouttier juga mengikuti tren ini.

Video Luna dan Maxime itu viral dan sudah ditonton lebih dari 9 juta kali di TikTok. Di video tersebut, Luna dan Maxime saling mengeluarkan pendapat ataupun keluh kesah tentang mereka dan tak boleh ada yang mengomentari ucapan tersebut.

“Kadang kalau kamu shopping sebenarnya aku tuh males, pengen cepat pulang,” kata Maxime pada Luna.

“Kalau lagi main tennis, dia (Maxime) dikasih tahu suka gak mau dengar,” balas Luna.

Mendengar ucapan masing-masing itu, Luna dam Maxime terkejut namun mereka tak boleh membantah atau mengomentarinya.

Lucunya, ungkapan mereka pun ternyata sesuatu yang belum pernah didengar pasangan mereka. Sehingga selalu ada kejutan, namun mereka tak boleh men-judge pendapat tersebut satu sama lain.

Menurut penelurusan Okezone, Senin (9/12/2024), tren We Listen We Don’t Judge ini biasa dilakukan pasangan. Nantinya, mereka akan mengeluarkan pendapat tentang pasangan mereka.

Uniknya, pendapat tersebut nantinya tak boleh dikomentari. Mereka akan saling mengeluarkan pendapat, baik itu positif maupun negatif tanpa boleh men-judge ungkapan tersebut.

Beberapa bahkan menyampaikan informasi yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Keseruan konten tren ini ada di reaksi pasangan atau yang mendengar informasinya. 

Makin mengejutkan informasi yang disampaikan, makin lucu ekspresi orang yang mendengarkan. Semakin seru karena orang yang mendengar tidak boleh memberi komentar atau penghakiman apa pun. 

 

Halaman:
1 2
      
