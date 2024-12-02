Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tren We Listen We Don’t Judge Viral di TikTok, Ternyata Ini Maksudnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |14:04 WIB
Tren <i>We Listen We Don’t Judge</i> Viral di TikTok, Ternyata Ini Maksudnya
Tren We Listen dan We Don't Judge. (Foto: TikTok)
A
A
A

PENGGUNA media sosial khususnya TikTok tentu sudah tak asing lagi dengan tren We Listen and We Dont Judge yang tengah ramai dilakukan warganet. Ya, hal ini viral namun masih banyak yang penasaran maksud dari tren tersebut.

Menurut penelurusan Okezone, Senin (2/12/2024), tren We Listen We Don’t Judge ini biasa dilakukan pasangan. Nantinya, mereka akan mengeluarkan pendapat tentang pasangan mereka.

Uniknya, pendapat tersebut nantinya tak boleh dikomentari. Mereka akan saling mengeluarkan pendapat, baik itu positif maupun negatif tanpa boleh men-judge ungkapan tersebut.

Di TikTok sendiri, ramai kreator konten mulai melakukan tren tersebut. Bahkan, pasangan selebritis Luna Maya dan Maxime Bouttier juga mengikuti tren ini.

Video Luna dan Maxime itu viral dan sudah ditonton lebiu dari 5 juta kali di TikTok. Di video tersebut, Luna dan Maxime saling mengeluarkan pendapat ataupun keluh kesah tentang mereka dan tak boleh ada yang mengomentari ucapan tersebut.

“Kadang kalau kamu shopping sebenarnya aku tuh males, pengen cepat pulang,” kata Maxime pada Luna.

“Kalau lagi main tennis, dia (Maxime) dikasih tahu suka gak mau dengar,” balas Luna.

