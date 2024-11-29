Potret Chef Juna yang Kini Jadi Komisaris Perusahaan di SCBD

Chef Juna didapuk menjadi komisaris perusahaan di kawasan SCB, Jakarta. Pria yang memiliki nama lengkap Juna Rorimpandey itu menduduki posisi komisaris independen PT Lima Dua Lima Tiga, yang merupakan pengelola Lucy in the Sky.

Pengangkatan Chef Juna dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada awal pekan ini. Posisi Chef Juna menggantikan posisi Wulan Guritno yang sebelumnya menjabat sejak Desember 2020.

Berikut Potret Chef Juna yang kini menjadi komisaris perusahaan di SCBD:

1. Suka mendaki gunung

Potret Chef Juna yang Jadi Komisaris Perusahaan di SCBD

Terbukti bukan hanya ahli dalam memasak, Chef Juna juga seorang petualang. Salah satu hobinya yakni menjelajah alam, contohnya di potret ini ia tengah mendaki Gunung Talang. Mendaki gunung, Chef Juna tetap ganteng dan modis dalam balutan jaket hitam, rompi hijau army, celana panjang hitam, dan sepatu putih.

2. Bikers

Potret Chef Juna yang Jadi Komisaris Perusahaan di SCBD

Chef Juna tampil dengan style ala biker. Sebagai anak motor, ia di sini berpose dengan moge kebanggaan miliknya, menggunakan jaket hitam, kaus putih, dan jeans hitam, dilengkapi dengan sepatu boot hitam. Chef Juna makin garang ya!