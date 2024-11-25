ShopeePay Raih Dua Penghargaan “Best of 2024” dari Google Play

Jakarta, Okezone - Shopee Pay raih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Google Play "Best of 2024". Penghargaan tersebut atas predikat “Aplikasi Terbaik Indonesia” dan “Aplikasi Harian Terbaik”.

Director of Business and Partnership, ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari, mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pengguna setia ShopeePay yang telah mempercayakan aplikasi ShopeePay untuk mengelola transaksi finansial harian. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan yang luar biasa dari Pengguna, tetapi juga mendorong ShopeePay untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan serta fitur-fitur di aplikasi ShopeePay.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Google Play atas kerja sama yang luar biasa, yang memungkinkan kami untuk terus berkembang dan memberikan pengalaman terbaik bagi Pengguna. Kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman finansial digital yang aman, mudah diakses, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung inklusi keuangan melalui teknologi,” tuturnya.

Sederet fitur ShopeePay hadir mempermudah transaksi keuangan harian termasuk transaksi di Google Play seperti pembelian game dan langganan aplikasi favorit. Selain itu, ShopeePay juga menyediakan kemudahan untuk pembayaran QRIS, gratis transfer, pembelian pulsa, hingga pembayaran tagihan.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung digitalisasi layanan yang semakin berkembang, ShopeePay terus menghadirkan berbagai promo menarik dan memperluas penawaran solusi untuk memenuhi kebutuhan Pengguna, termasuk cashback dan diskon khusus, serta produk dan layanan keuangan lainnya yang dapat diakses langsung melalui aplikasi.