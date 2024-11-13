Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jakadu Fair 2024 Pamerkan Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa, Begini Kata Kemenkes 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |23:16 WIB
Jakadu Fair 2024 Pamerkan Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa, Begini Kata Kemenkes 
Jakadu Fair 2024 pamerkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
A
A
A

JAKADU 2024 menggelar berbagai kegiatan, salah satunya pameran hasil karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Pada pameran tersebut menampilkan produk kesehatan dengan teknologi tinggi.

Sekretaris Ditjen Nakes Albertus Yudha Poerwadi,SE, M.Si,CA,CPMA,CPIA mengatakan sangat mendukung acara Jakadu Fair 2024. Apalagi dia melihat pameran produk dari hasil penelitian para mahasiswa dosen yang memberikan beberapa terobosan dan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan.

“Ini perlu diapresiasi karena biasanya hal-hal yang ditemukan ini berbiaya murah tapi tetap berteknologi tinggi,” ujar Albertus saat ditemui di Poltekkes Kemenkes II, Rabu (13/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Albertus mengatakan kegiatan pameran ini juga sebagai bentuk hilirisasi, untuk mengenalkan produk lokal lebih dikenal luas.

“Ada satu hal tantangan kita hilirisasi, kadang produk mereka sulit dipasarkan, makanya kita undang pengusaha, bisa dikembangkan para pengusaha agar disebarkan dan didistribusikan lewat pemasaran lebih luas,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
