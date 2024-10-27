Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Rayakan Halloween 2024? Wisata Kuliner dengan Menu ‘Seram’ hingga Rumah Hantu Tersaji di Sini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |21:36 WIB
Mau Rayakan Halloween 2024? Wisata Kuliner dengan Menu ‘Seram’ hingga Rumah Hantu Tersaji di Sini
Menu Halloween (Foto: Dok)
A
A
A

Suasana perayaan Halloween 2024 belakangan semakin begitu terasa. Puncak perayaan peringatan ini sendiri jatuh pada 31 Oktober mendatang. 

Berbagai acara untuk memeriahkan perayaan Halloween 2024 pun mulai menjamur. Namun, bagi Anda yang masih bingung mau merayakan di mana, wisata kuliner pun bisa menjadi pilihan.

Bukan sekadar wisata kuliner biasa, Anda juga bisa lho mencari kuliner unik yang mengusung tema Halloween. Memangnya ada?

Jawabannya, tentu ada! Misalnya, sajian makan malam spesial yang dihadirkan HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading lewat ‘Spooktacular Halloween Dinner’.

Sajian makan malam bertema Halloween ini juga menawarkan pengalaman unik dan menarik untuk menjelajahi pengalaman Rumah Hantu yang eksklusif setelahnya lewat tema ‘Agak Laen’.

Menu Halloween
Menu Halloween

Tahun ini, para tamu diundang untuk menikmati menu Halloween yang menyeramkan. 

Dari makanan pembuka, makan utama hingga penutup, yang dikurasi dengan cermat oleh koki berpengalaman untuk membangkitkan esensi musim yang menakutkan. 

Sajian makan malam bertema Halloween ini juga akan menawarkan berbagai hidangan seram yang dibuat secara kreatif dan koktail yang sangat segar untuk memuaskan jiwa-jiwa yang paling berani.

“Kami sangat gembira dapat menawarkan kepada para tamu kami pengalaman Halloween yang unik dan tak terlupakan tahun ini," kata Francisco Holmes-Brown, General Manager, dalam keterangannya. 

“Tim kami telah bekerja keras untuk menciptakan acara yang memadukan santapan lezat dan keseruan angker, cocok untuk para pencari sensasi dan pecinta kuliner,” sambungnya. 

Menariknya, usai diajak menyantap sajian bertema Halloween, tamu juga bisa merasakan pengalaman Rumah Hantu yang eksklusif, Face painting, Trick or trick-or-treat mengumpulkan permen, hingga Door prizes untuk kostum Halloween terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059//berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082571//viral_cewek_bangunkan_pacar_pakai_kostum_halloween-FI7y_large.jpg
Viral Cewek Bangunkan Pacarnya Bergaya Karakter Film Horor, Bikin Syok Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082548//bcl_dan_tiko-uowH_large.jpg
Potret BCL dan Tiko Rayakan Halloween, Netizen Malah Soroti Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082366//wanita_ini_rela_habiskan_hampir_rp100_juta_untuk_rayakan_halloween-eqIP_large.jpg
Gokil, Wanita Ini Rela Habiskan hampir Rp100 Juta untuk Rayakan Halloween
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/612/3081644//syifa_hadju-i7Nm_large.jpg
Potret Cantik Syifa Hadju Cosplay Jadi Karakter Daphne di Film Scooby Doo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/612/3081007//qris-WSvX_large.jpg
Perayaan Halloween Unik, Pria Ini Cosplay Jadi QRIS Gara-Gara Hobi Jajan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement