Mau Rayakan Halloween 2024? Wisata Kuliner dengan Menu ‘Seram’ hingga Rumah Hantu Tersaji di Sini

Suasana perayaan Halloween 2024 belakangan semakin begitu terasa. Puncak perayaan peringatan ini sendiri jatuh pada 31 Oktober mendatang.

Berbagai acara untuk memeriahkan perayaan Halloween 2024 pun mulai menjamur. Namun, bagi Anda yang masih bingung mau merayakan di mana, wisata kuliner pun bisa menjadi pilihan.

Bukan sekadar wisata kuliner biasa, Anda juga bisa lho mencari kuliner unik yang mengusung tema Halloween. Memangnya ada?

Jawabannya, tentu ada! Misalnya, sajian makan malam spesial yang dihadirkan HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading lewat ‘Spooktacular Halloween Dinner’.

Sajian makan malam bertema Halloween ini juga menawarkan pengalaman unik dan menarik untuk menjelajahi pengalaman Rumah Hantu yang eksklusif setelahnya lewat tema ‘Agak Laen’.

Menu Halloween

Tahun ini, para tamu diundang untuk menikmati menu Halloween yang menyeramkan.

Dari makanan pembuka, makan utama hingga penutup, yang dikurasi dengan cermat oleh koki berpengalaman untuk membangkitkan esensi musim yang menakutkan.

Sajian makan malam bertema Halloween ini juga akan menawarkan berbagai hidangan seram yang dibuat secara kreatif dan koktail yang sangat segar untuk memuaskan jiwa-jiwa yang paling berani.

“Kami sangat gembira dapat menawarkan kepada para tamu kami pengalaman Halloween yang unik dan tak terlupakan tahun ini," kata Francisco Holmes-Brown, General Manager, dalam keterangannya.

“Tim kami telah bekerja keras untuk menciptakan acara yang memadukan santapan lezat dan keseruan angker, cocok untuk para pencari sensasi dan pecinta kuliner,” sambungnya.

Menariknya, usai diajak menyantap sajian bertema Halloween, tamu juga bisa merasakan pengalaman Rumah Hantu yang eksklusif, Face painting, Trick or trick-or-treat mengumpulkan permen, hingga Door prizes untuk kostum Halloween terbaik.