HOME WOMEN WOMEN

5 Rekomendasi Sepatu New Balance Bikin Tampilan Kamu MakinEye Catching dan Sporty

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |16:11 WIB
5 Rekomendasi Sepatu New Balance Bikin Tampilan Kamu Makin<i>Eye Catching</i> dan <i>Sporty</i>
New Balance 327 (Foto:Dok new balance.co.id)
A
A
A

Sepatu New Balance (NB) salah satu merek sepatu populer yang kini menjadi primadona berbagai kalangan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sepatu identik dengan lambang "N" ini disukai banyak orang karena menawarkan desain yang nyaman, keren, tahan lama, serta modelnya beragam sehingga menimbulkan kesan eye catching dan sporty saat digunakan.

NB juga menerapkan berbagai teknologi pada sepatu buatannya, seperti Fresh Foam, Fuel Cell, dan REVlite. Sejak beberapa tahun silam, New Balance dikenal sebagai brand produk olahraga tidak hanya ikut meramaikan industri sepatu untuk kebutuhan berolahraga saja, namun juga sneakers casual untuk penggunaan sehari-hari.

Nah untuk kamu yang sedang cari inspirasi sepatu sneakers yang sporty, New Balance pilihannya! Yuk, simak rekomendasi sepatu New Balance yang cocok untuk kamu agar tampilan sehari-hari semakin keren dan sporty:

1. New Balance 574 Classic

Menjadi primadona di kalangan pecinta sepatu olahraga dan fashion, New Balance 574 Classic menjadi salah satu seri sepatu yang dirilis ulang dari New Balance 574. New Balance 574 sendiri awalnya didesain untuk kebutuhan bermain tenis  saja yang dirilis pada tahun 1988. Hingga sekarang, sepatu ini dijadikan sebagai sepatu sneakers yang versatile dan cocok untuk segala kebutuhan baik itu untuk kebutuhan olahraga maupun  melakukan aktivitas sehari-hari.

Keunggulan kombinasi antara gaya klasik dan kenyamanan membuatnya menjadi pilihan yang populer di dunia mode dan olahraga. Model ini dikenal karena kenyamanannya yang luar biasa, terutama berkat teknologi bantalan ENCAP yang digunakan dalam midsole-nya serta kombinasi warna yang menarik pada sepatu. Seri sepatu ini terus diperbarui dengan warna yang semakin beragam. Untuk mendapatkan New Balance 574 Classic, kamu wajib merogoh kocek sekitar dari Rp400 ribu hingga Rp1,8 juta. 

      
