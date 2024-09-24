Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Enzy Storia di Catwalk Paris Fashion 2024, Gak Kalah Sama Supermodel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:03 WIB
Pesona Enzy Storia di Catwalk Paris Fashion 2024, Gak Kalah Sama Supermodel
Enzy Storia di Paris Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Enzy Storia turut hadir dalam acara Paris Fashion 2024 yang resmi dibuka. Artis cantik Tanah Air ini bikin bangga netizen lantaran sukses melenggang di ajang fashion internasional ini.

Momen itu dibagikan Enzy di akun Instagram-nya, @enzystoria. Nampak wanita 32 tahun ini begitu memesona saat melangkah di catwalk dengan gaun berwarna silver yang memikat.

“Here's to owning our worth and strutting with confidence every step of the way,” tulis Enzy.

Enzy Storia

Momen Enzy melenggang di catwalk PFW 2024 ini begitu memukau dan elegan. Istri Molen Kasetra ini cantik dengan gaun silver dengan menebar senyuman manja saat melangkah di acara ini.

Terlihat Enzy juga membiarkan rambutnya tergerai manja dan menambah pesona kecantikannya. Penampilan Enzy yang memesona ini bikin netizen terpana dengan kecantikan Enzy di Paris Fashion Week 2024 ini.

Enzy Storia

Ini bukan pertama kalinya Enzy Storia melenggang di acara Paris Fashion Week. Tahun lalu, Enzy juga kembali diundang dan tampil memesona di acara bergengsi ini. Tahun ini, Enzy juga satu panggung dan bertemu dengan model internasional, Kendall Jenner di PFW 2024.

Enzy bahkan bisa bertemu langsung dan berpose dengan Kendall Jenner. Kecantikan Enzy ini bahkan tak kalah memesona dengan sang model.

 

Halaman:
1 2
      
