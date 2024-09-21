Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Momen IShowSpeed di Yogyakarta, Nyobain Jamu Hingga Tampil Bak ‘Mas-Mas’ Jawa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |07:08 WIB
10 Momen IShowSpeed di Yogyakarta, Nyobain Jamu Hingga Tampil Bak ‘Mas-Mas’ Jawa
Youtuber IShowSpeed di Yogyakarta. (Foto: Youtube)
A
A
A

KUNJUNGAN IShowSpeed ke Indonesia belakangan sukses mencuri perhatian. Usai di Bali, aksi YouTuber asal Amerika Serikat itu saat berkunjung ke Yogyakarta juga tak kalah menjadi sorotan. 

Mulai dari tampil bak ‘mas-mas Jawa’ menggunakan batik dan blangkon, hingga bermain gendang bersama warga, berikut beberapa potret keseruan IShowSpeed selama di Yogyakarta, melansir dari akun YouTubenya. 

Jajal Bakpia hingga pakai batik

IShowSpeed

Saat sampai di Teras Malioboro, IShowSpeed langsung disambut oleh tiga orang yang berdandan ala tukang jamu gendong.                              OMereka kemudian langsung memakaikan Speed dengan baju batik dan blangkon, kemudian menawarkannya untuk mencoba salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta, yakni bakpia. 

Bermain gendang

IShowSpeed

Usai dibuat kebingungan saat memakai batik dan menjajal bakpia, Speed lalu berjalan menghampiri sejumlah pemain gendang yang tampak kompak mengenakan batik. Ia lalu mencoba ikut bermain gendang bersama mereka. Menariknya, di tengah-tengah aksinya itu, ia berkata, “We should start an Indonesian Band!!”. 

Minum jamu beras kencur

IShowSpeed

IShowSpeed lalu melanjutkan pelesirannya di Kota Pelajar itu dengan masuk ke salah satu pasar. Perhatiannya kemudian tertuju ke salah satu penjual yang sedang menjajakan jamu.

Ia lantas penasaran untuk mencobanya. “Can I get one Jamu please,” katanya, kepada perempuan penjual jamu. 

Speed kemudian mendapatkan secangkir jamu berisi beras kencur itu dan mulai menjajalnya. Ekspresinya tampak terkejut. Matanya bahkan sampai melotot. 

“Ini terbuat dari apaan sih,” katanya dalam bahasa Inggris. 

“Ini beras kencur,” kata si penjual jamu. 

Hunting batik

IShowSpeed

Tak ketinggalan, saat mengunjungi salah satu pasar di Malioboro, Speed juga asyik berburu batik. Meski sempat kebingungan karena banyaknya jenis batik yang ada di sana, ia akhirnya diberi sebuah rekomendasi batik dari salah satu penjual yang ada di sana.

 

