HOME WOMEN LIFE

Maarten Paes Bermain Apik dengan Timnas Indonesia saat Lawan Arab Saudi, Luna Bijl: You Got this

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:14 WIB
Maarten Paes Bermain Apik dengan Timnas Indonesia saat Lawan Arab Saudi, Luna Bijl: You Got this
Maarten Paes Bermain Apik dengan Timnas Indonesia saat Lawan Arab Saudi, Luna Bijl: You Got this (Foto: PSSI)
Maarten Paes bermain apik saat Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat (5/9/2024) dini hari WIB. Bermain di kandang lawan, King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Skuad Garuda menahan imbang dengan skor 1-1. 

Satu gol Timnas Indonesia itu diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sementara Arab Saudi mampu membalas lewat Musab Al-Juwayr di menit 45+3.

Salah satu pemain yang begitu mencuri perhatian dalam laga tersebut adalah kiper Maarten Paes. Penampilannya begitu dinantikan lantaran Paes akhirnya menjalani debut bersama Timnas Indonesia setelah melakukan proses naturalisasi. Maarten Paes tampil begitu gemilang dalam debutnya ini. 

Maarten Paes, Kiper Timnas Indonesia yang Gagalkan Penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari
Maarten Paes, Kiper Timnas Indonesia yang Gagalkan Penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari

Sejak berhembus isu dirinya akan dinaturalisasi, bukan hanya sosoknya yang menjadi sorotan masyarakat tanah air melainkan pula sang kekasih, Luna Bijl. Sebab, supermodel cantik itu ternyata satu geng dengan Gigi dan Bella Hadid. Hal ini dikarenakan, Luna Bijl merupakan model ternama Internasional.

Ketika Paes menjalani debut bersama Timnas Indonesia, Luna Bijl pun memberikan dukungan penuh meski dirinya tak bisa menyaksikan secara langsung di stadion. 

Luna Bijl yang tengah berada di New York pun mengunggah potret sang kekasih yang mengenakan jersey timnas Indonesia dengan lambang garuda disertai pesan dukungan untuk Paes dan Timnas Indonesia.

"Goodluck to my man dan @timnasindonesia. I can't be there because of work but will support and watch from Newyorkcity! You got this @maartenpaes (Semoga berhasil kekasihku dan Timnas Indonesia. Aku tidak bisa berada di sana (Arab Saudi) karena pekerjaan tapi akan dukung dan menonton dari New York)," bunyi keterangan unggahan Luna Bijl, dikutip dari Instagram @lunabijl, Jumat (6/9/2024).

 

