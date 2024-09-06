Keseruan Peluncuran Store-In-Store Baru Isago di Sarinah

ISAGO dengan bangga mengumumkan peresmian dibukanya store-in-store ketiga di Sarinah. Store ini menyusul kesuksesan store-in-store pertama di Central Department Store, Grand Indonesia, serta store-in-store kedua di Masari Senayan City.

Dari pantauan MNC Portal, acara tersebut berlangsung pukul 13.30 WIB. Acara dibuka dengan sambutan dari CO CEO, Valencia Tanoesoedibjo terkait alasan pihaknya membuka store-in-store di Sarinah.

Valencia mengatakan alasan membuka store-in-store di Sarinah karena Sarinah menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal dan mengharumkan nama Indonesia.

“Sarinah terkenal mengumpulkan dan melestarikan brand lokal. Kita sebagai brand pengen bisa dikenal sebagai brand asli Indonesia. Dan itu sesuai seperti visi dan misi dari Isago,” ujar Valencia kepada MNC Portal saat ditemui usai peluncuran gerai store-in-store Isago di Sarinah, Jumat (6/9/2024).

Peresmian store-in-store ketiga ini diadakan secara eksklusif dan dihadiri oleh fashion influencer. Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Valencia Tanoesoedibjo. Dengan hadirnya Isago Store di Sarinah, Valencia berharap produknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Selain itu, nilai Sarinah yang melestarikan budaya lokal juga sejalan dengan value Isago sebagai brand perhiasan lokal yang ingin mengharumkan nama Indonesia. Harapan kami, dengan hadir di Sarinah, Isago dapat memperluas jangkauan brand dan produk, dan memperkenalkan kemewahan berkelanjutan conscious luxury kepada lebih banyak konsumen yang mengapresiasi kualitas dan keindahan,” tambahnya.