Tampilan Seksi Wulan Guritno Duduk di Sofa, Bra Hitam Mengintip Malu-Malu

WULAN Guritno lagi-lagi sukses mencuri perhatian lewat penampilan cantiknya. Kali ini, ia tampil dengan outfit serba hitam yang membuatnya terlihat lebih ‘Sangar’.

Penampilan cantik Wulan Guritno dalam outfit serba hitam itu tampak dibagikan langsung oleh sang artis lewat postingan di akun Instagramnya. Dalam potret tersebut, Wulan tampak duduk cantik dengan pose yang ‘slay’ di atas sofa berwarna abu-abu.

Janda berusia 43 tahun itu tampak seksi dalam balutan mini dress brukat menerawang berwarna hitam yang dipadukan dengan blazer oversize berwarna senada.

Penampilannya kian ‘garang’ dengan menggunakan boots brukat berwarna hitam, serta tampil dengan gaya rambut ‘slick pony tail’.

Wulan tampak melempar ekspresi fierce dengan tatapan tajam nan memikat. Gaya rambutnya itu membuat wajah cantiknya yang flawless tampak begitu terpancar.

Meski mengenakan makeup bernuansa natural dan sedikit ‘shimmery’, namun pesona cantik seorang Wulan Guritno justru tampak begitu menonjol di penampilannya kali ini.