HOME WOMEN LIFE

Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno

Clarisa Adiana , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |21:37 WIB
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
JAKARTA - Wulan Guritno kembali mencuri perhatian publik karena penampilannya yang terlihat tetap segar dan awet muda meski usianya telah memasuki kepala empat. Banyak yang penasaran dengan rahasia kecantikannya yang seolah tak lekang oleh waktu.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @julbeautycenter, terungkap bahwa salah satu perawatan andalan Wulan Guritno adalah akupunktur wajah. Aktris senior ini mengaku menjalani prosedur tersebut secara rutin setiap minggu sebagai bagian dari upaya menjaga kekencangan kulit wajah.

“Ini pertama kalinya aku tunjukin. Aku biasanya seminggu sekali kalau ada waktu. Sekarang gravitasi udah mulai terasa, pipi mulai turun dan muncul double chin, jadi harus dikencangin lagi pakai akupunktur,” ujar Wulan Guritno dalam video tersebut.


Apa Itu Akupunktur Wajah?

Menurut informasi dari Halodoc pada Selasa (8/7/2025), prosedur akupunktur wajah memiliki prinsip yang serupa dengan teknik akupunktur biasa. Prosedur ini menggunakan jarum-jarum kecil yang ditusukkan ke beberapa titik di wajah, biasanya antara 40 hingga 70 jarum, tergantung kebutuhan pasien.

Menariknya, prosedur ini tidak menimbulkan rasa sakit yang signifikan. Bila muncul luka kecil akibat tusukan, hal itu justru dianggap sebagai mikrotrauma positif. Tubuh akan memberikan respons dengan masuk ke mode penyembuhan, yang pada akhirnya mendorong regenerasi sel dan membuat kulit tampak lebih cerah serta sehat.


Manfaat Akupunktur Wajah untuk Kecantikan

Akupunktur wajah memberikan sejumlah manfaat yang membuatnya semakin populer sebagai perawatan kecantikan alami, antara lain:

 

Halaman:
1 2
      
