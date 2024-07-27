Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Barang Branded yang Bisa Dibeli di Voilà.id, Ada Promo Spesial dari BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:38 WIB
5 Barang Branded yang Bisa Dibeli di Voilà.id, Ada Promo Spesial dari BRI
Ilustrasi belanja kebutuhan fashion. (Foto: dok ist)
A
A
A

ADA banyak alasan saat seseorang memutuskan membeli barang branded. Selain meningkatkan kepercayaan diri, barang branded umumnya dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang membuat produk lebih awet dan tahan lama.

Desainnya pun biasanya hadir secara eksklusif dan menjadi trendsetter dalam dunia fashion. Hal ini pun membuat para pemakainya lebih merasa istimewa dan berbeda dari yang lain.

Enggak cuma beli langsung dari asal negaranya, kini kamu dapat menemukan barang branded di Voilà.id. Merupakan salah satu luxury multibrand store nomor satu di Indonesia, Voilà.id menghadirkan lebih dari 150 brand fashion dari seluruh dunia.

Merek-merek seperti Hermès, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, dan PRADA bisa kamu temukan di sini. Kualitasnya dijamin 100 persen otentik, jadi kamu enggak perlu khawatir soal keasliannya.

Selain online store, Voilà.id juga memiliki offline store di Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Surabaya. Dengan mengunjunginya, kamu bisa melihat langsung barang branded yang kamu mau.

BRI Beri Diskon hingga Rp1 Juta di Voilà.id

      
