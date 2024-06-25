Akibat Panas Ekstrem, 165 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia

CUACA panas ekstrem yang melanda Arab Saudi menelan korban jiwa. Ratusan jemaah asal Indonesia pun dinyatakan meninggal dunia akibat cuaca panas ekstrem di Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi merilis data terbaru, sebanyak 1.301 jemaah haji dinyatakan meninggal akibat cuaca panas ekstrem. Dari jumlah tersebut, 165 di antaranya adalah jemaah asal Indonesia.

Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajel, menyatakan bahwa 83 persen dari total jemaah haji yang meninggal itu adalah jemaah yang sebenarnya tidak diizinkan pergi haji dan menempuh perjalanan jauh selama ibadah haji dengan jalan kaki.

Laporan Al Ekhbariya TV juga mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 95 jemaah haji sedang dirawat intensif di rumah sakit. Bahkan, beberapa jemaah dibawa ke rumah sakit di Riyadh melalui jalur udara.

Kemenkes Arab Saudi mengatakan bahwa proses identifikasi jemaah haji yang meninggal untuk saat ini mesti ditunda dulu, karena banyak dari mereka yang tidak melengkapi identitas diri.

Meski begitu, jemaah haji yang meninggal dipastikan dimakamkan di Mekkah. Sayangnya Menkes Arab Saudi tidak menjelaskan lebih detail prosesi pemakaman jemaah Haji ini. Mesir tercatat sebagai negara dengan jumlah jemaah Haji meninggal terbanyak, yaitu 660 orang. Total jemaah Haji dari Mesir yang resmi mencapai 50.000 orang.

Dijelaskan juga bahwa sebagian besar jemaah haji asal Mesir itu tak berizin, mereka datang ke Tanah Suci dengan berjalan kaki dan tidak menginap di hotel untuk beristirahat dari panas ekstrem.

Pemerintah Arab Saudi pun sudah melakukan penindakan bagi jemaah yang ilegal dengan mengusir mereka. Tercatat, ada puluhan ribu orang Mesir sudah dipulangkan.

"Namun, banyak orang Mesir yang 'lolos' dan berhasil mencapai tempat-tempat suci di dalam maupun sekitar Mekkah," ucap laporan AP News, dikutip MNC Portal, Selasa (25/6/2024).