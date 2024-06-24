Panas Ekstrem Landa Indonesia, Perlukah Anak Kecil Menggunakan Sunscreen?

PANAS terik yang menerjang sebagian besar wilayah Indonesia tentu berdampak pada aktivitas manusia. Bahkan pada beberapa anak sinar matahari menyebabkan mereka demam, lho.

Jika kondisi tersebut dialami anak Anda, maka perlindungan kulit dari paparan sinar matahari sangat dibutuhkan. Terlebih, lapisan kulit anak-anak itu tipis dibandingkan orang dewasa.

"Penggunaan sunscreen pada kulit anak dapat membantu mencegah kerusakan sel-sel kulit. American Academy of Dermatology (AAD) sendiri telah merekomendasikan penggunaan sunscreen untuk semua jenis kulit, baik yang berwarna putih maupun lebih gelap," tutur laporan MSKIDS yang diterima MNC Portal, Senin (24/6/2024).

Menjadi pertanyaan sekarang, sunscreen seperti apa yang cocok dan aman dipakai untuk anak-anak?

Disarankan pilih sunscreen dengan SPF minimal 30 yang dipercaya memberikan perlindungan spektrum luas (UVA dan UVB). Pilih juga produk sunscreen anak yang water resistant atau tahan air dalam rentang waktu 40-80 menit.

Selain itu, formula sunscreen yang aman untuk anak-anak itu yang physical sunscreen dengan kandungan zinc oxide dan titanium dioxide.

"Kombinasi bahan aktif tersebut bekerja memantulkan sinar UV, sehingga aman untuk kulit sensitif si kecil," tulis laporan itu.

Perlu dipastikan juga bahwa sunscreen yang dipakai untuk si kecil itu bebas dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau alergi, seperti oxybenzone dan paraben (bahan pengawet). Sebab, kedua bahan itu termasuk chemical sunscreen yang menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi panas, kemudian dilepaskan dari kulit.