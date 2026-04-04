HOME WOMEN MOM AND KIDS

Alasan Erika Carlina Gelar Acara Tedak Siten pada Jumat Agung, Sesuai Weton Anak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |11:00 WIB
JAKARTA - Erika Carlina baru saja menggelar prosesi tedak siten untuk putranya, Andrew Raxy Neil, pada Jumat (3/4/2026) dengan balutan adat Jawa yang kental. Momen ini menjadi sorotan karena digelar bertepatan dengan peringatan Jumat Agung yang dirayakan oleh umat Kristiani.

Menanggapi hal tersebut, Erika menjelaskan bahwa penentuan tanggal acara bukanlah keputusan yang dibuat secara sembarangan. Penentuan digelarnya acara tedak siten ini mengikuti ketentuan tradisi Jawa yang disesuaikan dengan hari kelahiran sang anak.

Menurutnya, dalam budaya Jawa, pelaksanaan tedak siten harus mengikuti perhitungan hari dan weton bayi, sehingga tanggal pelaksanaan tidak bisa diubah.

“Kenapa bisa pas dengan Jumat Agung? Karena tedak siten itu harus ngikutin hari dan weton lahirnya Endu. Nah, kebetulan jatuhnya di tanggal tiga dan hari Jumat, dan bertepatan dengan Jumat Agung,” jelas Erika usai acara tedak siten, Jumat (3/4/2026).

Meski demikian, Erika memastikan tetap menjalankan ibadah Jumat Agung terlebih dahulu sebelum menghadiri rangkaian acara. Ia mengaku telah mengatur waktu agar tetap bisa menjalankan kewajiban spiritual sekaligus menjalankan tradisi keluarga.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162834/erika-Ot6q_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/194/3161365/erika-yjrJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/612/3004779/erika-carlina-pamer-pose-hot-pakai-bikini-bikin-netizen-meleleh-Tv5WJMjjln.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/612/2978633/potret-erika-carlina-dengan-baju-menerawang-pamerkan-bra-kuning-dan-perut-eksotisnya-3pPvEwz0n3.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/612/2968366/potret-erika-carlina-rayakan-imlek-bareng-keluarga-pakai-foto-hitam-putih-lYLsapVldN.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/194/2836571/4-potret-menggoda-erika-carlina-pakai-dress-transparan-bikin-netizen-pusing-rxNi2TSMjg.jpg
