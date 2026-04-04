Anak Pinkan Mambo Dihujat Hidup Hedon saat Ibunya Ngamen, Begini Responsnya

JAKARTA - Michelle Ashley, putri sulung Pinkan Mambo, angkat bicara setelah dihujat netizen terkait gaya hidupnya yang dianggap hedon. Apalagi netizen menghujatnya di tengah kabar sang ibu yang kini sering mengamen di jalanan.

Respons tersebut disampaikan Michelle melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya @michelle4ash. Ia menegaskan, klarifikasi ini dibuat setelah banyak komentar miring yang menyinggung kehidupannya, seolah-olah ia menikmati hasil kerja sang ibu.

Dalam pernyataannya, Michelle mengaku tidak memahami perubahan kehidupan ibunya sejak menikah kembali dengan pria bernama Arya. Ia bahkan menyebut kondisi sang ibu mengalami penurunan (downgrade).

“Gini, sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami itu kayak nikah lagi sama, ya kalian tahulah ya siapa, Mami tuh kayak downgrade banget," ujar Michelle.

Michelle juga menanggapi tudingan netizen yang menyebut dirinya hidup nyaman dari hasil kerja ibunya. Ia menyiratkan bahwa hubungan dengan sang ibu tidak berjalan baik, terlebih dengan ayah tirinya.