HOME WOMEN HEALTH

Tips Hidup Sehat agar Penuh Energi ala Fajar Nugra

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |19:00 WIB
Tips Hidup Sehat agar Penuh Energi ala Fajar Nugra
Tips hidup sehat Fajar Nugra. (Foto: Instagram @fajar_nugra)
KOMEDIAN Fajar Nugra terkenal tidak hanya karena kepiawaiannya menghibur penonton, tetapi juga karena semangat dan energinya yang selalu tampak segar. Energi dan semangat tersebut dia dapatkan dari menjaga kesehatannya dengan baik.

Meskipun badannya mungkin tidak dianggap ideal menurut standar umum, Fajar Nugra tetap disiplin menjalani gaya hidup sehat. Untuk menjaga tubuhnya tetap sehat, Fajar menerapkan beberapa kebiasaan yang penting. Salah satu yang paling utama adalah mengonsumsi makanan bergizi, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selain itu, dia juga memastikan untuk minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari. Selanjutnya, tidur yang cukup juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesehatannya. Fajar Nugra paham bahwa tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan diri dan tetap berenergi.

Sekedar informasi, tidur yang berkualitas dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh dan keseimbangan hormon, yang berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Selain aspek fisik, Fajar Nugra juga menyebutkan bahwa kestabilan keuangan turut mendukung gaya hidup sehatnya.

Dengan memiliki cukup uang, mungkin dia bisa mengakses makanan sehat, fasilitas olahraga, dan perawatan medis yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial juga berperan penting dalam menjaga kesehatan.

Fajar Nugra

“Lu cek aja Instagram gua apakah ideal apa enggak tuh tubuh gua. Kalau misalkan sehat yang pasti sayur sih udah pasti itu, buah, air putih, olahraga, tidur cukup, duit banyak,” kata Fajar Nugra dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, Senin, 24 Juni 2024.

Keseimbangan asupan nutrisi ini menjadi fondasi penting bagi tubuhnya untuk tetap berfungsi dengan baik. Selain pola makan yang sehat, Fajar juga selalu menyempatkan diri untuk beraktvitas fisik seperti olahraga ditengah jadwalnya yang padat.

Ketika ditanya mengenai olahraga apa yang digemari, Fajar Nugra menjawab bahwa salah satu olahraga yang telah menjadi favoritnya adalah bulu tangkis. Olahraga ini sering kali dia mainkan untuk menjaga stamina dan kebugarannya.

Namun, pengalaman tidak mengenakkan pernah menimpanya ketika dia mengalami cedera akibat kurang berhati-hati saat bermain bulu tangkis.

